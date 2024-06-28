Під час ДТП з тролейбусом у Львові постраждав водій та шестеро пасажирів

ДТП з тролейбусом. Фото: Telegram/Львівич

У Львові на вулиці Стрийській у четвер, 27 червня, тролейбус врізався у стовп. За даними правоохоронців, водію громадського транспортного засобу стало погано за кермом.

Про це пише ZAXID.NET з посиланням на патрульну поліцію Львівщини у п'ятницю, 28 червня.

Читайте також:

ДТП з тролейбусом у Львові 27 червня

Вчора близько 18:00 тролейбус №25, який курсує з вулиці Шота Руставелі до автовокзалу у Львові, з’їхав з проїжджої частини та врізався у стовп.

Дорожня пригода сталася через різке погіршення самопочуття 67-річного водія, він не впорався з керуванням. Відомо, що є постраждалі серед пасажирів.

ДТП з тролейбусом. Фото: Telegram/Львівич

Видання зазначає, що до медиків швидкої допомоги звернулися водій та п’ятеро пасажирів тролейбуса, з яких одна дитина — водія й трьох пасажирів ушпиталили.

Нагадаємо, у Приморському районі Одеси сталася ДТП через вимкнені світлофори. В результаті аварії постраждали четверо людей, з них — двоє дітей.

Також ми писали, що у Львові нетверезий водій спричинив ДТП, а після чого заснув.