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У Львові тролейбус врізався у стовп — є постраждалі серед пасажирів

28 червня 2024 14:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Під час ДТП з тролейбусом у Львові постраждав водій та шестеро пасажирів
ДТП з тролейбусом. Фото: Telegram/Львівич
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львові на вулиці Стрийській у четвер, 27 червня, тролейбус врізався у стовп. За даними правоохоронців, водію громадського транспортного засобу стало погано за кермом.

Про це пише ZAXID.NET з посиланням на патрульну поліцію Львівщини у п'ятницю, 28 червня.

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ДТП з тролейбусом у Львові 27 червня

Вчора близько 18:00 тролейбус №25, який курсує з вулиці Шота Руставелі до автовокзалу у Львові, з’їхав з проїжджої частини та врізався у стовп.

Дорожня пригода сталася через різке погіршення самопочуття 67-річного водія, він не впорався з керуванням. Відомо, що є постраждалі серед пасажирів.

У Львові тролейбус №25 врізався у стовб 27 червня
ДТП з тролейбусом. Фото: Telegram/Львівич

Видання зазначає, що до медиків швидкої допомоги звернулися водій та п’ятеро пасажирів тролейбуса, з яких одна дитина — водія й трьох пасажирів ушпиталили.

Нагадаємо, у Приморському районі Одеси сталася ДТП через вимкнені світлофори. В результаті аварії постраждали четверо людей, з них — двоє дітей. 

Також ми писали, що у Львові нетверезий водій спричинив ДТП, а після чого заснув.

ДТП
аварія
Львів
поліція
нещасний випадок
громадський транспорт

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