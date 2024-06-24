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У Львові чоловік влаштував ДТП і заснув в автівці — показники Драгера вражають

24 червня 2024 16:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
ДТП у Львові — нетверезий водій заснув після аварії
ДТП у Львові. Ілюстративне фото: патрульна поліція Львівської області
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У Львові нетверезий водій спричинив ДТП, а після чого заснув. Будити чоловіка довелося правоохоронцям.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівської області у понеділок, 24 червня.

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Деталі ДТП у Львові

За інформацією поліцейський, аварія сталася на вулиці Богдана Хмельницького.

"Водій автомобіля Chery Tiggo не обрав безпечної швидкості та не дотримався безпечної дистанції внаслідок чого здійснив зіткнення із автівкою Audi A5", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після ДТП 43-річний керманич заснув.

"Розбудивши водія, інспектори виявили у нього ознаки сп‘яніння. Прилад Драгер показав результат — 3,36 проміле", — йдеться у повідомленні.

У Львові сталася ДТП
Водій заснув за кермом після того, як скоїв ДТП. Фото: патрульна поліція Львівської області

Раніше у Львові зіштовхнулися два автомобілі Renault Laguna та Volvo C90. Водій одного із легкових авто був у нетверезому стані та в'їхав у таксі Bolt.

Також ми писали, що у Львові  20-річний водій збив жінку з дитиною і втік з місця аварії. Патрульні знайшли водія, та склали на нього два протоколи.

ДТП
алкоголь
Львів
поліція
авто
автомобіль

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