ДТП у Львові — нетверезий водій заснув після аварії

ДТП у Львові. Ілюстративне фото: патрульна поліція Львівської області

У Львові нетверезий водій спричинив ДТП, а після чого заснув. Будити чоловіка довелося правоохоронцям.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівської області у понеділок, 24 червня.

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За інформацією поліцейський, аварія сталася на вулиці Богдана Хмельницького.

"Водій автомобіля Chery Tiggo не обрав безпечної швидкості та не дотримався безпечної дистанції внаслідок чого здійснив зіткнення із автівкою Audi A5", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після ДТП 43-річний керманич заснув.

"Розбудивши водія, інспектори виявили у нього ознаки сп‘яніння. Прилад Драгер показав результат — 3,36 проміле", — йдеться у повідомленні.

Водій заснув за кермом після того, як скоїв ДТП. Фото: патрульна поліція Львівської області

Раніше у Львові зіштовхнулися два автомобілі Renault Laguna та Volvo C90. Водій одного із легкових авто був у нетверезому стані та в'їхав у таксі Bolt.

Також ми писали, що у Львові 20-річний водій збив жінку з дитиною і втік з місця аварії. Патрульні знайшли водія, та склали на нього два протоколи.