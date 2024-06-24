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Во Львове мужчина устроил ДТП и уснул в машине — показатели Драгера впечатляют

24 июня 2024 16:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
ДТП во Львове - нетрезвый водитель заснул после аварии
ДТП во Львове. Иллюстративное фото: патрульная полиция Львовской области
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Во Львове нетрезвый водитель совершил ДТП, а после чего уснул. Будить мужчину пришлось правоохранителям.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Львовской области в понедельник, 24 июня.

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Детали ДТП во Львове

По информации полицейского, авария произошла на улице Богдана Хмельницкого.

"Водитель автомобиля Chery Tiggo не выбрал безопасную скорость и не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего столкнулся с автомобилем Audi A5", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после ДТП 43-летний водитель уснул.

"Разбудив водителя, инспекторы обнаружили у него признаки опьянения. Прибор Драгер показал результат — 3,36 промилле", — говорится в сообщении.

Во Львове произошло ДТП
Водитель уснул за рулем после того, как совершил ДТП. Фото: патрульная полиция Львовской области

Ранее во Львове столкнулись два автомобиля Renault Laguna и Volvo C90 . Водитель одного из легковых автомобилей был в нетрезвом состоянии и въехал в такси Bolt.

Также мы писали, что во Львове 20-летний водитель сбил женщину с ребенком и скрылся с места аварии. Патрульные нашли водителя и составили на него два протокола.

ДТП
алкоголь
Львов
полиция
авто
автомобиль

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