ДТП во Львове - нетрезвый водитель заснул после аварии

Во Львове мужчина устроил ДТП и уснул в машине — показатели Драгера впечатляют
Во Львове нетрезвый водитель совершил ДТП, а после чего уснул. Будить мужчину пришлось правоохранителям.
Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Львовской области в понедельник, 24 июня.
Детали ДТП во Львове
По информации полицейского, авария произошла на улице Богдана Хмельницкого.
"Водитель автомобиля Chery Tiggo не выбрал безопасную скорость и не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего столкнулся с автомобилем Audi A5", — говорится в сообщении.
Отмечается, что после ДТП 43-летний водитель уснул.
"Разбудив водителя, инспекторы обнаружили у него признаки опьянения. Прибор Драгер показал результат — 3,36 промилле", — говорится в сообщении.
Ранее во Львове столкнулись два автомобиля Renault Laguna и Volvo C90 . Водитель одного из легковых автомобилей был в нетрезвом состоянии и въехал в такси Bolt.
Также мы писали, что во Львове 20-летний водитель сбил женщину с ребенком и скрылся с места аварии. Патрульные нашли водителя и составили на него два протокола.
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