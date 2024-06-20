Збив жінку з немовлям та втік — у Львові поліція розшукала водія

У Львові розшукали водія, який збив жінку з немовлям та втік
У Львові у середу, 19 червня, 20-річний водій збив жінку з дитиною і втік з місця аварії. Патрульні знайшли водія, та склали на нього два протоколи.
Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівської області у четвер, 20 червня.
У Львові водій збив жінку з немовлям
Приблизно о 13-й годині, на перехресті вулиць Лукаша та Остроградських водій автомобіля Mazda наїхав на жінку з дитячою коляскою, в якій було немовля, і зник з місця події. За даними поліції, ніхто не постраждав.
Прибувши на місце виклику, вони оформили документи щодо розшукової автопригоди. Інспектори, скориставшись камерами спостереження, розшукали 20-річного водія.
На порушника інспектори склали два протоколи за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП та втечу з місця аварії, а також винесли постанову за відсутність поліса обов’язкового страхування.
Нагадаємо, у Львові маршрутка виїхала на узбіччя і збила дитину. На момент аварії світлофори на перехресті не працювали.
Раніше ми писали, що у четвер, 20 травня, у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса MAN. У транспортному засобі перебувало 56 українців.
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