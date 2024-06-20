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Во Львове разыскали водителя, сбившего женщину с младенцем и скрывшегося

20 июня 2024 19:51
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Сбил женщину с младенцем и скрылся — во Львове полиция разыскала водителя
Машина сбила женщину с младенцем. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Во Львове в среду, 19 июня, 20-летний водитель сбил женщину с ребенком и скрылся с места аварии. Патрульные нашли водителя и составили на него два протокола.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Львовской области в четверг, 20 июня.

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Во Львове водитель сбил женщину с младенцем

Приблизительно в 13 часов, на перекрестке улиц Лукаша и Остроградских водитель автомобиля Mazda наехал на женщину с детской коляской, у которой был младенец, и скрылся с места происшествия. По данным полиции, никто не пострадал.

Прибыв на место вызова, они оформили документы по розыскному происшествию. Инспекторы, воспользовавшись камерами наблюдения, разыскали 20-летнего водителя.

На нарушителя инспекторы составили два протокола за нарушение правил дорожного движения, что повлекло за собой ДТП и бегство с места аварии, а также вынесли постановление за отсутствие полиса обязательного страхования.

Напомним, во Львове маршрутка выехала на обочину и сбила ребенка. В момент аварии светофоры на перекрестке не работали.

Ранее мы писали, что в четверг, 20 мая, в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса MAN. В транспортном средстве находились 56 украинцев.

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Львов
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Украина
Львовская область
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автомобиль

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