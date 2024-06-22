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У Львові сталася ДТП за участю нетверезого водія Volvo та таксі Bolt

22 червня 2024 17:15
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У Львові водій з вдесятеро перевищеною нормою алкоголю в'їхав у таксі
Автомобіль Volvo C90, який потрапив у ДТП у Львові. Фото: Патрульна поліція Львівської області
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У ніч проти 22 червня у Львові зіштовхнулися два автомобілі Renault Laguna та Volvo C90. Водій одного із легкових авто був у нетверезому стані та в'їхав у таксі Bolt. Інформації про постраждалих наразі немає.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Львівської області у суботу, 22 червня.

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У ніч з 21 на 22 червня на вулиці Левандівській у Львові зіштовхнулися два автомобілі таксі BOLT (Renault Laguna) та Volvo C90. У 41-річного водія Volvo  виявили ознаки алкогольного спʼяніння. При допустимій нормі алкоголю у крові – 0,2 проміле, перевірка на пристрої драгер показала у чоловіка результат 1,9 проміле. 

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Показники перевірки водія Volvo вказують на те, що він перевищив допустиму норму майже в 10 разів. Фото: Патрульна поліція Львівської області

"На 41-річного винуватця склали два протоколи: за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані спʼяніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП", — йдеться в повідомленні.

Наразі інформації щодо постраждалих та чи перебували пасажири у таксі під час ДТП немає.

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ДТП у Львові — водій Volvo вдарив автомобіль таксі Bolt. Фото: Патрульна поліція Львівської області

Нагадаємо, у Львові  20-річний водій збив жінку з дитиною і втік з місця аварії. Патрульні знайшли водія, та склали на нього два протоколи.

Також ми писали, що у Румунії на трасі перекинувся автобус із пасажирами, в якому перебувало 50 українців. Дев'ять з них отримали незначні травми.

ДТП
алкоголь
Львів
поліція
авто
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Україна
автомобіль

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