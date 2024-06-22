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Во Львове произошло ДТП с участием нетрезвого водителя Volvo и такси Bolt

22 июня 2024 17:15
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Во Львове водитель с в десять раз превышенной нормой алкоголя въехал в такси
Автомобиль Volvo C90, попавший в ДТП во Львове. Фото: Патрульная полиция Львовской области
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В ночь на 22 июня во Львове столкнулись два автомобиля Renault Laguna и Volvo C90. Водитель одного из легковых автомобилей был в нетрезвом состоянии и въехал в такси Bolt. Информации о пострадавших пока нет.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области в субботу, 22 июня.

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В ночь с 21 на 22 июня на улице Левандовской во Львове столкнулись два автомобиля такси BOLT (Renault Laguna) и Volvo C90. У 41-летнего водителя Volvo обнаружили признаки алкогольного опьянения. При допустимой норме алкоголя в крови – 0,2 промилле, проверка на устройстве драгера показала у мужчины результат 1,9 промилле.

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Показатели проверки водителя Volvo указывают, что он превысил допустимую норму почти в 10 раз. Фото: Патрульная полиция Львовской области

"На 41-летнего виновника составили два протокола: по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП) КУоАП" , — говорится в сообщении.

Пока нет информации о пострадавших и находились ли пассажиры в такси во время ДТП.

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ДТП во Львове – водитель Volvo ударил автомобиль такси Bolt. Фото: Патрульная полиция Львовской области

Напомним, во Львове 20-летний водитель сбил женщину с ребенком и скрылся с места аварии. Патрульные нашли водителя и составили на него два протокола.

Также мы писали, что в Румынии на трассе перевернулся автобус с пассажирами , в котором находились 50 украинцев. Девять из них получили незначительные травмы.

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Львов
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