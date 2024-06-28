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Во Львове троллейбус врезался в столб — есть пострадавшие среди пассажиров

28 июня 2024 14:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Во время ДТП с троллейбусом во Львове пострадал водитель и шесть пассажиров
ДТП с троллейбусом. Фото: Telegram/Львівич
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Львове по улице Стрыйской в четверг, 27 июня, троллейбус врезался в столб. По данным правоохранителей, водителю общественного транспортного средства стало плохо за рулем.

Об этом пишет ZAXID.NET со ссылкой на патрульную полицию Львовской области в пятницу, 28 июня.

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ДТП с троллейбусом во Львове 27 июня

Вчера около 18:00 троллейбус №25, который курсирует с улицы Шота Руставели к автовокзалу во Львове, съехал с проезжей части и врезался в столб.

Дорожное происшествие произошло из-за резкого ухудшения самочувствия 67-летнего водителя, он не справился с управлением. Известно, что есть пострадавшие среди пассажиров.

Во Львове троллейбус №25 врезался в столб 27 июня
ДТП с троллейбусом. Фото: Telegram/Львівич

Издание отмечает, что к медикам скорой помощи обратились водитель и пятеро пассажиров троллейбуса, из которых один ребенок — водитель и три пассажира госпитализированы.

Напомним, в Приморском районе Одессы произошло ДТП из-за выключенных светофоров. В результате аварии пострадали четыре человека, из них двое детей.

Также мы писали, что во Львове нетрезвый водитель вызвал ДТП, а после чего уснул.

ДТП
авария
Львов
полиция
несчастный случай
общественный транспорт

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