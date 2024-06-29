Одна погибла, двое в больнице — детали смертельного ДТП во Львовской области

Медицинская бригада на месте ДТП. Фото: Национальная полиция

В селе Нагорное Стрыйского района Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На автомагистрали "Киев-Чоп" столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

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Поврежденный внедорожник. Источник: Национальная полиция

По данным правоохранителей, авария произошла в пятницу, 28 июня, в 19:00 около Самбора. На участке автострады "Киев-Чоп" легковушка ВАЗ-21099, которой управлял 54-летний житель Борислава, совершил лобовое столкновение с внедорожником BMW X5, которым управляла 40-летняя киевлянка.

Бригады медиков на месте крушения. Источник: Национальная полиция

От полученных травм, как говорят правоохранители, на месте крушения погибла 78-летняя пассажирка ВАЗ. Водитель и 17-летняя девушка-пассажир получили телесные повреждения, и были неотложно госпитализированы.

Полицейские открыли уголовное производство. Следствие продолжается.

Напомним, ранее во Львове нетрезвый водитель вызвал ДТП, после чего заснул. В его крови полиция нашла более трех промилле алкоголя.

Также мы сообщали, что в городе дальнобойщик не справился с управлением фуры и протаранил забор с электроопорой, после чего его из разбитой кабины спасали через лобовое стекло.