ДТП у Львові — водія вантажівки затиснуло у кабіні

Вантажівка DAF, яка потрапила в ДТП у Львові. Фото: ДСНС

У Львові водій вантажівки не впорався з керуванням та протаранив паркан і електроопору. Його з понівеченої кабіни рятували через лобове скло.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС України у Львівській області у Facebook.

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Рятувальники розповіли, що подія трапилася на вулиці Старознесенській ввечері 22 червня.

"Водій вантажного автомобіля DAF не впорався з керуванням та допустив зіткнення з парканом та електроопорою", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники, аби запобігти виникненню пожежі ,створили пінну подушку. Фото: ДСНС

Зазначається, що під час зіткнення кабіна водія деформувалася, а чоловіка затиснуло всередині.

"Потерпілого чоловіка 1970 року народження довелося рятувати через лобове скло, після чого рятувальники передали потерпілого медикам", — повідомили у ДСНС.

Там додали, що після аварії була загроза пожежі, оскільки паливно-мастильні матеріали розлилися навколо.

"Рятувальники, аби запобігти виникненню пожежі, створили пінну подушку", — підсумували у пресслужбі.

Нагадаємо, 22 червня у Львові також сталася ДТП. Водій одного із легкових авто був у нетверезому стані та в'їхав у таксі Bolt.

Також ми писали, що у Львові 20-річний водій збив жінку з дитиною і втік з місця аварії. Патрульні знайшли водія та склали на нього два протоколи.