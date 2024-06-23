ДТП у Львові — водія вантажівки затиснуло у кабіні

У Львові сталася ДТП за участі вантажівки — рятувальники розповіли деталі порятунку водія
У Львові водій вантажівки не впорався з керуванням та протаранив паркан і електроопору. Його з понівеченої кабіни рятували через лобове скло.
Про це повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС України у Львівській області у Facebook.
ДТП за участі вантажівки у Львові
Рятувальники розповіли, що подія трапилася на вулиці Старознесенській ввечері 22 червня.
"Водій вантажного автомобіля DAF не впорався з керуванням та допустив зіткнення з парканом та електроопорою", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час зіткнення кабіна водія деформувалася, а чоловіка затиснуло всередині.
"Потерпілого чоловіка 1970 року народження довелося рятувати через лобове скло, після чого рятувальники передали потерпілого медикам", — повідомили у ДСНС.
Там додали, що після аварії була загроза пожежі, оскільки паливно-мастильні матеріали розлилися навколо.
"Рятувальники, аби запобігти виникненню пожежі, створили пінну подушку", — підсумували у пресслужбі.
Нагадаємо, 22 червня у Львові також сталася ДТП. Водій одного із легкових авто був у нетверезому стані та в'їхав у таксі Bolt.
Також ми писали, що у Львові 20-річний водій збив жінку з дитиною і втік з місця аварії. Патрульні знайшли водія та склали на нього два протоколи.
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