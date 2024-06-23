Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові сталася ДТП за участі вантажівки — рятувальники розповіли деталі порятунку водія arrow

У Львові сталася ДТП за участі вантажівки — рятувальники розповіли деталі порятунку водія

23 червня 2024 18:32
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
ДТП у Львові — водія вантажівки затиснуло у кабіні
Вантажівка DAF, яка потрапила в ДТП у Львові. Фото: ДСНС
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У Львові водій вантажівки не впорався з керуванням та протаранив паркан і електроопору. Його з понівеченої кабіни рятували через лобове скло.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС України у Львівській області у Facebook.

Читайте також:

ДТП за участі вантажівки у Львові

Рятувальники розповіли, що подія трапилася на вулиці Старознесенській ввечері 22 червня.

"Водій вантажного автомобіля DAF не впорався з керуванням та допустив зіткнення з парканом та електроопорою", — йдеться у повідомленні.

У Львові сталася ДТП
Рятувальники, аби запобігти виникненню пожежі ,створили пінну подушку. Фото: ДСНС

Зазначається, що під час зіткнення кабіна водія деформувалася, а чоловіка затиснуло всередині.

"Потерпілого чоловіка 1970 року народження довелося рятувати через лобове скло, після чого рятувальники передали потерпілого  медикам", — повідомили у ДСНС.

Там додали, що після аварії була загроза пожежі, оскільки паливно-мастильні матеріали розлилися навколо.

"Рятувальники, аби запобігти виникненню пожежі, створили пінну подушку", — підсумували у пресслужбі.

Нагадаємо, 22 червня у Львові також сталася ДТП. Водій одного із легкових авто був у нетверезому стані та в'їхав у таксі Bolt. 

Також ми писали, що у Львові  20-річний водій збив жінку з дитиною і втік з місця аварії. Патрульні знайшли водія та склали на нього два протоколи.

ДТП
аварія
Львів
ДСНС
вантажівки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони