Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове произошло ДТП с участием грузовика — в ГСЧС рассказали детали спасения водителя arrow

Во Львове произошло ДТП с участием грузовика — в ГСЧС рассказали детали спасения водителя

23 июня 2024 18:32
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
ДТП во Львове - водителя грузовика зажало в кабине
Грузовик DAF, попавший в ДТП во Львове. Фото: ГСЧС
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Во Львове водитель грузовика не справился с управлением и протаранил забор и столб линии электропередач. Его из поврежденной кабины спасали через лобовое стекло.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области в Facebook.

Читайте также:

ДТП с участием грузовика во Львове

Спасатели рассказали, что ДТП произошло на улице Старознесенской вечером 22 июня.

"Водитель грузового автомобиля "DAF" не справился с управлением и допустил столкновение с забором и столбом линии электропередач", — говорится в сообщении.

Во Львове произошло ДТП
Спасатели, чтобы предотвратить возникновение пожара, создали подушку из пены. Фото: ГСЧС

Отмечается, что во время столкновения кабина водителя деформировалась, а мужчину зажало внутри.

"Пострадавшего мужчину, 1970 года рождения, пришлось спасать через лобовое стекло, после чего спасатели передали пострадавшего медикам", — сообщили в ГСЧС.

Там добавили, что после аварии была угроза пожара, поскольку горюче-смазочные материалы разлились вокруг.

"Спасатели, чтобы предотвратить возникновение пожара, создали подушку из пены", — подытожили в пресс-службе.

Напомним, 22 июня во Львове также произошло ДТП . Водитель одного из легковых автомобилей был в нетрезвом состоянии и въехал в такси Bolt.

Также мы писали, что во Львове 20-летний водитель сбил женщину с ребенком и скрылся с места аварии . Патрульные нашли водителя и составили на него два протокола.

ДТП
авария
Львов
ГСЧС
грузовики

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны