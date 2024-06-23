ДТП во Львове - водителя грузовика зажало в кабине

Грузовик DAF, попавший в ДТП во Львове. Фото: ГСЧС

Во Львове водитель грузовика не справился с управлением и протаранил забор и столб линии электропередач. Его из поврежденной кабины спасали через лобовое стекло.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области в Facebook.

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Спасатели рассказали, что ДТП произошло на улице Старознесенской вечером 22 июня.

"Водитель грузового автомобиля "DAF" не справился с управлением и допустил столкновение с забором и столбом линии электропередач", — говорится в сообщении.

Спасатели, чтобы предотвратить возникновение пожара, создали подушку из пены. Фото: ГСЧС

Отмечается, что во время столкновения кабина водителя деформировалась, а мужчину зажало внутри.

"Пострадавшего мужчину, 1970 года рождения, пришлось спасать через лобовое стекло, после чего спасатели передали пострадавшего медикам", — сообщили в ГСЧС.

Там добавили, что после аварии была угроза пожара, поскольку горюче-смазочные материалы разлились вокруг.

"Спасатели, чтобы предотвратить возникновение пожара, создали подушку из пены", — подытожили в пресс-службе.

Напомним, 22 июня во Львове также произошло ДТП . Водитель одного из легковых автомобилей был в нетрезвом состоянии и въехал в такси Bolt.

Также мы писали, что во Львове 20-летний водитель сбил женщину с ребенком и скрылся с места аварии . Патрульные нашли водителя и составили на него два протокола.