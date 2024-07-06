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Во Львовской области произошло смертельное ДТП — что известно

6 июля 2024 15:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ДТП во Львовской области на автодороге Киев — Чоп
ДТП во Львовской области. Фото: lv.npu.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие на автодороге "Киев — Чоп". В результате аварии погибла 38-летняя женщина.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции во Львовской области в субботу, 6 июля.

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В полиции отметили, что столкновение автомобилей произошло 5 июля около 16:00.

ДТП на автодороге "Киев — Чоп" 5 июля
ДТП в Львовской области 5 июля. Фото: lv.npu.gov.ua/

"Как предварительно установили правоохранители, столкнулись легковой автомобиль "Шевроле Круз", которым управляла 38-летняя жительница Чернигова, и грузовик "ДАФ" под управлением жителя Ровенской области в возрасте 30 лет", — говорится в сообщении.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, от которых умерла на месте происшествия. Двое пассажиров ее авто — дети 4 и 8 лет — были доставлены в больницу.

ДТП во Львовской области 5 июля
ДТП в Львовской области 5 июля. Фото: lv.npu.gov.ua/

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, во Львовской области спасатели ликвидировали пожар в автобусе, который перевозил детей. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также в Ровенской области суд привлек к ответственности 29-летнего мужчину за многократное управление автомобилем под влиянием наркотиков. Поскольку мужчина садился за руль, несмотря на судебный запрет, ему было запрещено управление почти на 57 лет.

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