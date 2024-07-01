На Львівщині сталося ДТП — горів автобус з дітьми

Вогнеборці гасять палаючий автобус. Фото: ДСНС

У Львівській області вогнеборці ліквідували пожежу в автобусі, який перевозив дітей. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили в ДСНС України у понеділок, 1 липня.

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Пожежа в автобусі з дітьми

"Сьогодні о 14:14 надійшло повідомлення про пожежу в автобусі на трасі Київ — Чоп поблизу с. Ниви Золочівського району", — повідомили рятувальники.

Вони зазначили, що на момент загоряння в автобусі перебувало 28 дітей, 4 тренери та 2 водії.

Стало відомо, під час руху водій побачив дим, що почав йти з моторного відсіку. Зупинивши транспортний засіб на узбі́ччі, водії та тренери вивели дітей з автобуса та викликали пожежників.

Коли вогнеборці прибули на місце події, вони побачили, що горить моторний відсік автобуса. Внаслідок цього сталося сильне задимлення.

"О 14:30 вогнеборці локалізували та о 14:38 ліквідували пожежу. Внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік та пошкоджено салон автобуса", — повідомили в ДСНС.

Внаслідок цієї події обійшлося без постраждалих. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють спеціалісти.

Пожежний автомобіль на місці події. Фото: ДСНС

Вогнеборці усередині автобуса. Фото: ДСНС

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