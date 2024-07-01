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На Львівщині горів автобус, який перевозив десятки дітей

1 липня 2024 22:12
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
На Львівщині сталося ДТП — горів автобус з дітьми
Вогнеборці гасять палаючий автобус. Фото: ДСНС
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Львівській області вогнеборці ліквідували пожежу в автобусі, який перевозив дітей. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили в ДСНС України у понеділок, 1 липня.

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Пожежа в автобусі з дітьми

"Сьогодні о 14:14 надійшло повідомлення про пожежу в автобусі на трасі Київ — Чоп поблизу с. Ниви Золочівського району", — повідомили рятувальники.

Вони зазначили, що на момент загоряння в автобусі перебувало 28 дітей, 4 тренери та 2 водії.

Стало відомо, під час руху водій побачив дим, що почав йти з моторного відсіку. Зупинивши транспортний засіб на узбі́ччі, водії та тренери вивели дітей з автобуса та викликали пожежників.

Коли вогнеборці прибули на місце події, вони побачили, що горить моторний відсік автобуса. Внаслідок цього сталося сильне задимлення.

"О 14:30 вогнеборці локалізували та о 14:38 ліквідували пожежу. Внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік та пошкоджено салон автобуса", — повідомили в ДСНС.

Внаслідок цієї події обійшлося без постраждалих. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють спеціалісти.

стовп диму на місці загоряння автобуса
Пожежний автомобіль на місці події. Фото: ДСНС
пожежники усередині автобуса
Вогнеборці усередині автобуса. Фото: ДСНС

Раніше ми писали, що у Львові на вулиці Стрийській у четвер, 27 червня, тролейбус врізався у стовп. За даними правоохоронців, водію громадського транспортного засобу стало погано за кермом.

Також ми писали, що у Львові нетверезий водій спричинив ДТП, після чого заснув.

ДТП діти Львів пожежа ДСНС Україна автобуси

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