Во Львовской области произошло ДТП — горел автобус с детьми

Во Львовской области горел автобус, который перевозил десятки детей
Во Львовской области пожарные ликвидировали пожар в автобусе, который перевозил детей. К счастью, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, 1 июля.
Пожар в автобусе с детьми
"Сегодня в 14:14 поступило сообщение о пожаре в автобусе на трассе Киев — Чоп вблизи с. Нивы Золочевского района", — сообщили спасатели.
Они отметили, что на момент возгорания в автобусе находились 28 детей, 4 тренера и 2 водителя.
Стало известно, что во время движения водитель увидел дым, который начал валить из моторного отсека. Остановив транспортное средство на обочине, водители и тренеры, вывели детей из автобуса и вызвали пожарных.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, они увидели, что горит моторный отсек автобуса. В результате чего произошло сильное задымление.
"В 14:30 пожарные локализовали и в 14:38 ликвидировали пожар. В результате пожара огнем уничтожен моторный отсек и поврежден салон автобуса", — сообщили в ГСЧС.
В результате происшествия обошлось без пострадавших. Причины и обстоятельства пожара устанавливают специалисты.
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