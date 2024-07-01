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Во Львовской области горел автобус, который перевозил десятки детей

1 июля 2024 22:12
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Во Львовской области произошло ДТП — горел автобус с детьми
Пожарные гасят горящий автобус. Фото: ГСЧС
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Во Львовской области пожарные ликвидировали пожар в автобусе, который перевозил детей. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, 1 июля.

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Пожар в автобусе с детьми

"Сегодня в 14:14 поступило сообщение о пожаре в автобусе на трассе Киев — Чоп вблизи с. Нивы Золочевского района", — сообщили спасатели.

Они отметили, что на момент возгорания в автобусе находились 28 детей, 4 тренера и 2 водителя.

Стало известно, что во время движения водитель увидел дым, который начал валить из моторного отсека. Остановив транспортное средство на обочине, водители и тренеры, вывели детей из автобуса и вызвали пожарных.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, они увидели, что горит моторный отсек автобуса. В результате чего произошло сильное задымление.

"В 14:30 пожарные локализовали и в 14:38 ликвидировали пожар. В результате пожара огнем уничтожен моторный отсек и поврежден салон автобуса", — сообщили в ГСЧС.

В результате происшествия обошлось без пострадавших. Причины и обстоятельства пожара устанавливают специалисты.

столб дыма на месте возгорания автобуса
Пожарный автомобиль на месте происшествия. Фото: ГСЧС
пожарные внутри автобуса
Пожарные внутри автобуса. Фото: ГСЧС

Ранее мы писали, что во Львове по улице Стрыйской в четверг, 27 июня, троллейбус врезался в столб. По данным правоохранителей, водителю общественного транспортного средства стало плохо за рулем.

Также мы писали, что во Львове нетрезвый водитель вызвал ДТП, после чего уснул.

ДТП дети Львов пожар ГСЧС Украина автобусы

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