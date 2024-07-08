На пожаре во Львовской области погиб мужчина

Пожар в частном доме. Фото иллюстративное: ГУ ГСЧС Львовщины

Во Львовской области в Стрыйском районе загорелся частный жилой дом. Спасатели успели вынести на свежий воздух мужчину, однако спасти 41-летнего пострадавшего не удалось.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины в понедельник, 8 июля.

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По данным спасателей, около 05:14 в селе Березовке Стрыйского района Львовской области произошел пожар в кирпичном жилом доме.

"На момент прибытия к месту происшествия из окон вырывался дым, пожарные, зайдя в помещение, увидели мужчину, которого вынесли на свежий воздух и начали проводить сердечно-легочную реанимацию, однако спасти мужчину 1983 г.р. не удалось", — говорится в сообщении.

Огонь уничтожил домашние вещи на площади 3 кв. м. Дом удалось спасти. В 05:42 пожар был ликвидирован.

Сообщение ГСЧС Львовщины. Фото: скриншот

Напомним, в селе Полтва Золочевского района Львовской области спасатели ГСЧС извлекли из озера тело погибшего.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП во Львовской области 6 июля: на автодороге "Киев — Чоп" в результате аварии погибла 38-летняя женщина.

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