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На пожаре во Львовской области погиб мужчина

8 июля 2024 15:01
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
На пожаре во Львовской области погиб мужчина
Пожар в частном доме. Фото иллюстративное: ГУ ГСЧС Львовщины
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Во Львовской области в Стрыйском районе загорелся частный жилой дом. Спасатели успели вынести на свежий воздух мужчину, однако спасти 41-летнего пострадавшего не удалось.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины в понедельник, 8 июля.

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По данным спасателей, около 05:14 в селе Березовке Стрыйского района Львовской области произошел пожар в кирпичном жилом доме.

"На момент прибытия к месту происшествия из окон вырывался дым, пожарные, зайдя в помещение, увидели мужчину, которого вынесли на свежий воздух и начали проводить сердечно-легочную реанимацию, однако спасти мужчину 1983 г.р. не удалось", — говорится в сообщении.

Огонь уничтожил домашние вещи на площади 3 кв. м. Дом удалось спасти. В 05:42 пожар был ликвидирован.

На пожаре во Львовской области погиб мужчина - фото 1
Сообщение ГСЧС Львовщины. Фото: скриншот

Напомним, в селе Полтва Золочевского района Львовской области спасатели ГСЧС извлекли из озера тело погибшего.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП во Львовской области 6 июля: на автодороге "Киев — Чоп" в результате аварии погибла 38-летняя женщина.

Мэр Львова Андрей Садовый показал, как через год восстановили здание, разрушенное в результате самого масштабного ракетного обстрела города.

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