На Львівщині працівники ДСНС витягли з води потопельника

Рятувальники ДСНС на озері. Фото: ДСНС Львівської області

У селі Полтва Золочівського району Львівської області рятувальники ДСНС витягли з місцевого озера тіло загиблого потопельника. Як стало відомо, на Львівщині вже загинуло 22 особи, з них троє дітей.

Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області в неділю, 7 червня.

Читайте також:

На Львівщині знайшли тіло потопельника

За їхньою інформацією, 06 липня об 11:22 рятувальники отримали повідомлення про те, що на поверхні сільського озера виявлено тіло чоловіка. За допомогою човна рятувальники дістали тіло загиблого на берег і передали працівникам поліції.

Також у ДСНС нагадали основні правила поведінки на воді:

не купайтеся та не пірнайте у незнайомих місцях;

не можна вживати спиртні напої до та під час купання;

не слід купатися наодинці;

не стрибати головою вниз у місцях, глибина яких вам невідома;

не запливайте за обмежувальні знаки;

слід дуже обережно поводитися на надувних матрацах та іграшках;

не можна гратися на воді у такі ігри, які можуть завдати шкоди;

не подавайте без потреби сигналів про допомогу;

діти повинні купатися обов’язково під наглядом дорослих.

Скриншот допису ДСНС Львівщини

Нагадаємо, раніше у Львові водій вантажівки не впорався з керуванням та протаранив паркан та електроопору. Його з понівеченої кабіни рятували через лобове скло.

Також ми повідомляли що у Кам'янці-Бузькій на Львівщині потонув 14-річний хлопець, під час купання пірнувши у воду з пірса.