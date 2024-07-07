На Львівщині працівники ДСНС витягли з води потопельника

Смерть на воді — на Львівщині рятувальники витягли з озера потопельника
У селі Полтва Золочівського району Львівської області рятувальники ДСНС витягли з місцевого озера тіло загиблого потопельника. Як стало відомо, на Львівщині вже загинуло 22 особи, з них троє дітей.
Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області в неділю, 7 червня.
На Львівщині знайшли тіло потопельника
За їхньою інформацією, 06 липня об 11:22 рятувальники отримали повідомлення про те, що на поверхні сільського озера виявлено тіло чоловіка. За допомогою човна рятувальники дістали тіло загиблого на берег і передали працівникам поліції.
Також у ДСНС нагадали основні правила поведінки на воді:
- не купайтеся та не пірнайте у незнайомих місцях;
- не можна вживати спиртні напої до та під час купання;
- не слід купатися наодинці;
- не стрибати головою вниз у місцях, глибина яких вам невідома;
- не запливайте за обмежувальні знаки;
- слід дуже обережно поводитися на надувних матрацах та іграшках;
- не можна гратися на воді у такі ігри, які можуть завдати шкоди;
- не подавайте без потреби сигналів про допомогу;
- діти повинні купатися обов’язково під наглядом дорослих.
Нагадаємо, раніше у Львові водій вантажівки не впорався з керуванням та протаранив паркан та електроопору. Його з понівеченої кабіни рятували через лобове скло.
Також ми повідомляли що у Кам'янці-Бузькій на Львівщині потонув 14-річний хлопець, під час купання пірнувши у воду з пірса.
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