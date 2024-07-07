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Смерть на воді — на Львівщині рятувальники витягли з озера потопельника

7 липня 2024 16:06
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На Львівщині працівники ДСНС витягли з води потопельника
Рятувальники ДСНС на озері. Фото: ДСНС Львівської області
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У селі Полтва Золочівського району Львівської області рятувальники ДСНС витягли з місцевого озера тіло загиблого потопельника. Як стало відомо, на Львівщині вже загинуло 22 особи, з них троє дітей.

Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області в неділю, 7 червня. 

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За їхньою інформацією, 06 липня об 11:22 рятувальники отримали повідомлення про те, що на поверхні сільського озера виявлено тіло чоловіка. За допомогою човна рятувальники дістали тіло загиблого на берег і передали працівникам поліції. 

Також у ДСНС нагадали основні правила поведінки на воді:

  • не купайтеся та не пірнайте у незнайомих місцях;
  • не можна вживати спиртні напої до та під час купання;
  • не слід купатися наодинці;
  • не стрибати головою вниз у місцях, глибина яких вам невідома;
  • не запливайте за обмежувальні знаки;
  • слід дуже обережно поводитися на надувних матрацах та іграшках;
  • не можна гратися на воді у такі ігри, які можуть завдати шкоди;
  • не подавайте без потреби сигналів про допомогу;
  • діти повинні купатися обов’язково під наглядом дорослих.
дснс львівської облатсі
Скриншот допису ДСНС Львівщини

Нагадаємо, раніше у Львові водій вантажівки не впорався з керуванням та протаранив паркан та електроопору. Його з понівеченої кабіни рятували через лобове скло.

Також ми повідомляли що у Кам'янці-Бузькій на Львівщині потонув 14-річний хлопець, під час купання пірнувши у воду з пірса.

смерть ДСНС Україна Львівська область вода потопаючий озеро

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