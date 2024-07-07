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Смерть на воде — во Львовской области спасатели вытащили из озера утопленника

7 июля 2024 16:06
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Во Львовской области работники ГСЧС вытащили из воды утопленника
Спасатели ГСЧС на озере. Фото: ГСЧС Львовской области
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В селе Полтва Золочевском районе Львовской области спасатели ГСЧС извлекли из местного озера тело погибшего утопленника. Как стало известно, во Львовской области уже погибли 22 человека, из них трое детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины во Львовской области в воскресенье, 7 июня.

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По их информации, 06 июля в 11:22 спасатели получили сообщение о том, что на поверхности сельского озера обнаружено тело мужчины. С помощью лодки спасатели достали тело погибшего на берег и передали работникам полиции.

Также в ГСЧС напомнили основные правила поведения на воде:

  • не купайтесь и не ныряйте в незнакомых местах;
  • нельзя употреблять спиртные напитки до и во время купания;
  • не следует купаться наедине;
  • не прыгайте головой вниз в местах, глубина которых вам не известна;
  • не заплывайте за ограничительные знаки;
  • следует очень осторожно вести себя на надувных матрасах и игрушках;
  • нельзя играть на воде в такие игры, которые могут причинить вред;
  • не подавайте без необходимости сигналы о помощи;
  • дети должны купаться обязательно под наблюдением взрослых.
дснс львовской области
Скриншот сообщения ГСЧС Львовской области

Напомним, ранее во Львове водитель грузовика не справился с управлением и протаранил забор и электросопротивление. Его из изуродованной кабины спасали через лобовое стекло.

Также мы сообщали, что в Каменце-Бугской во Львовской области утонул 14-летний парень, во время купания нырнув в воду с пирса.

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