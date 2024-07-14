Пожар на Львовщине — в поле горел комбайн

Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС

В Красноградском районе Львовской области во время полевых работ загорелся комбайн. Водитель самостоятельно пытался погасить огонь, но не смог.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

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В ГСЧС отмечают, что возгорание произошло накануне.

"13 июля в 13:16 спасатели получили сообщение о том, что горит комбайн в Березовке Червоноградского района", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работали спасатели 51-го государственного пожарно-спасательного поста поселка Лопатин.

"Водитель пытался ликвидировать возгорание с помощью огнетушителя, но в 13:55 возгорание ликвидировали пожарные", — рассказывают в пресс-службе.

Пожарные добавили, что огонь уничтожил моторный отсек комбайна и кабину. Возгорание удалось ликвидировать с помощью одной пожарной машины.

"В результате возгорания никто не пострадал", — подытожили в ГСЧС.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области в Стрыйском районе вспыхнул частный жилой дом . Спасатели успели вынести на свежий воздух мужчину, однако спасти 41-летнего пострадавшего не удалось.

А в селе Полтва Золочевского района Львовской области спасатели ГСЧС извлекли из озера тело погибшего.