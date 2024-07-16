Графики отключения света во Львове сегодня, 16 июля — прогноз Львовоблэнерго

Женщина с ребенком ужинают во время отключения света. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Графики отключения света во Львове во вторник, 16 июля, будут действовать целый день. Согласно графику, энергетики будут применять более жесткие ограничения во второй половине дня.

Об этом сообщает Акционерное общество "Львовоблэнерго" в Telegram.

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Когда не будет света во Львове 16 июля

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" из-за значительного дефицита мощности в течение суток во Львове и области будут применены почасовые отключения", — отметили энергетики.

Как известно, красный цвет на графике указывает на отсутствие света в указанное время, зеленый означает, что свет будет.

График отключения света во Львове и области сегодня, 16 июля. Фото: t.me/lvivoblenergo

"Призываем всех экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения", — призывают во Львовоблэнерго.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Львовоблэнерго. Новости"

Советуем не пользоваться энергоемкими приборами в пиковые часы 06:00-09:00 и 17:00-23:00, а перенести их работу на ночное время — 23:00-06:00.

Рекомендуемое время использования электроприборов. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Посмотреть графики отключения света конкретно для своей улицы можно, перейдя по ссылке, действительной как для Львова, так и области.

Как выжить в жару во время отключения электроэнергии

Чтобы наслаждаться летом и не обращать внимание на сокрушительную жару, советуем воспользоваться такими советами, которые помогут освежиться без электроприборов:

Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00 .

. Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.

— светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен. Используйте прохладные полотенца , прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны .

, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, . Откройте окна и двери для создания сквозняка, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.

для создания сквозняка, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату. Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.

и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда. Пейте много воды , избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.

, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию. Увлажняйте воздух , развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.

, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой. Используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера.

Девушка страдает от жары. Фото: depositphotos.com

Сколько будут действовать отключения света

Напомним, что в Украине продолжают фиксировать тяжелую ситуацию в энергосистеме из-за поврежденных и разрушенных объектов генерации в результате российских обстрелов. В то же время, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ответил, когда могут отменить отключение света.

Также мы писали, что сильная гроза прокатилась по Львовской области в воскресенье, 14 июля. В результате непогоды многие населенные пункты остались без электроснабжения.