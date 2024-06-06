Київ та Львів з'єднає новий денний поїзд Інтерсіті+

Поїзд Škoda CityElefant. Фото: УЗ

Укрзалізниця запускає між Києвом та Львовом новий денний швидкісний поїзд Інтерсіті+. На маршруті курсуватиме двоповерховий електропоїзд Škoda CityElefant.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

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З Києва поїзд відправлятиметься о 14:45, Коростень 16:26-16:27, Підзамче 20:42-20:44, прибуття до Львова о 20:56.

Зворотно поїзд відправлятиметься зі Львова о 08:10 із зупинкою у Підзамче 08:21-08:23, Коростень 12:31-12:32 прибуття до Києва о 14:10.

"Поїзд відправлятиметься по середах, пʼятницях та неділях з Києва до Львова (перший рейс - 9 червня) та по понеділках, четвергах та суботах — зі Львова до Києва (перший рейс — 10 червня)", — йдеться у повідомленні.

Вартість квитків

Вартість проїзду з Києва до Львова починається від 502 гривень.

Вартість квитків на сайті УЗ

Зі Львова до Києва подорож обійдеться у 459 гривень.

Вартість квитків на сайті УЗ

Нагадаємо, АТ "Укрзалізниця" повідомило про зміни в русі поїздів до польського Хелма. Вони введені у зв'язку з проведенням ремонтних робіт, які триватимуть до 30 серпня.

Також ми повідомляли, що Укрзалізниця з 9 червня прискорить поїзд з Києва до Варшави. Час подорожі вдалося скоротити на 1 годину 23 хвилини. Продаж квитків за оновленим графіком вже розпочався.