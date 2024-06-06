Киев и Львов соединит новый дневной поезд Интерсити+

Поезд Škoda CityElefant. Фото: УЗ

Укрзализныця запускает между Киевом и Львовом новый дневной скоростной поезд Интерсити+. По маршруту будет курсировать двухэтажный электропоезд Škoda CityElefant.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

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Из Киева поезд будет отправляться в 14:45, Коростень 16:26-16:27, Подзамче 20:42-20:44, прибытие во Львов в 20:56.

Обратно поезд будет отправляться из Львова в 08:10 с остановкой в Подзамче 08:21-08:23, Коростень 12:31-12:32 прибытие в Киев в 14:10.

"Поезд будет отправляться по средам, пятницам и воскресеньям из Киева во Львов (первый рейс — 9 июня) и по понедельникам, четвергам и субботам — из Львова в Киев (первый рейс — 10 июня)", — говорится в сообщении.

Стоимость билетов

Стоимость проезда из Киева до Львова от 502 гривен.

Стоимость билетов на сайте УЗ

Из Львова в Киев путешествие обойдется в 459 гривен.

Стоимость билетов на сайте УЗ

Напомним, АО "Укрзализныця" сообщило об изменениях в движении поездов в польский Хелм. Они введены в связи с проведением ремонтных работ, которые продлятся до 30 августа.

Также мы сообщали, что Укрзализныця с 9 июня ускорит поезд из Киева в Варшаву. Время поездки удалось сократить на 1 час 23 минуты. Продажа билетов по обновленному графику уже началась.