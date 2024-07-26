Вбивство Ірини Фаріон — Клименко переповів нові деталі

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото: РБК Україна

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів подробиці вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Також він повідомив усі подробиці того, як підозрюваний В'ячеслав Зінченко готувався до виконання свого наміру.

Про це Клименко розповів під час брифінгу у п'ятницю, 26 липня.

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Клименко зазначив, що кулі, подібні до тої, якою вистрілили у Фаріон, надійшли в Україну у 2017-2018 роках.

"Це специфічні кулі, не бойові", — пояснив міністр.

З цього Клименко робить висновок, що зброя, можливо, була куплена на "чорному" ринку. Він також додав, що протягом розслідування правоохоронці опитали понад 900 свідків. Схожих на підозрюваного осіб було 80.

"Встановили за тиждень розслідування повністю весь хронометраж його (убивці. — ред.) дій за 10 днів до вбивства — перевіряли будинки, камери (9 тис зображень, 170 камер спостереження) дороги, встановили і відпрацювали 80 осіб, схожих за зовнішністю", — розповів міністр.

Наразі підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон 18-річному хлопцеві обиратимуть запобіжний захід. Прокурор буде наполягати на утриманні під вартою підозрюваного без можливості внесення застави.

Підготовка і перебіг замаху

Наразі з'ясовано, що В'ячеслав Зінченко ретельно готувався до скоєння замаху. До Львова хлопець прибув 9 липня, постійно міняв місце проживання. Останнє житло він винайняв за день до вбивства.

Речі, в яких було скоєно вбивство — окуляри, панаму, блайзер, шорти, сумка та навіть накладна борода. Зінченко переслав всі ці речі сам собі через "Нову пошту" та отримав їх у Львові.

Хлопець постійно змінював одяг на різних етапах злочину — під час розвідки, виконання та після його скоєння. Бороду він так і не використав. Також у телефоні затриманого знайшли документ із інструкціями ЦРУ та КДБ.

Вбивця підійшов до Фаріон майже на метр перед пострілом. Вона цього не очікувала і була захоплена зненацька.

Момент убивства не потрапив на камеру відеспостереження, але були зафіксовані останні хвилини підготовки. Після пострілу хлопець втік.

Також з історії пошуку смартфона підозрюваного є підстави підозрювати, що він шукав інформацію і про інших людей та готував наступні вбивства.

Заступник голови СБУ Сергій Андрущенко зазначив, що наразі перевіряється можливість причетності Зінченка до неонацистської ораганізації, центр якої знаходиться на території Росії.

"Перевіряються його зв'язки в Україні та мотиви злочину. Це або релігійна, або національна ненависть", — додав Андрющенко.

Раніше ми повідомляли, що Клименко розповів, що підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон мав здійснити щонайменше ще одне вбивство. Наступним міг бути народний депутат Максим Бужанський.

Що передувало

Нагадаємо, 24 липня відповідальність за смерть громадської діячки взяло на себе націонал-соціалістичне угруповання NS/WP з російським корінням. Поліція вже перевіряє його причетність до смерті мовознавиці.

Наступного дня, 25 липня, у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Незадовго після операції поліція оприлюднила фотографії ймовірного вбивця громадської діячки.

Водночас батько затриманого переконаний, що у сина не було мотивів стріляти у мовознавицю і він був "патріотом своєї держави" та навіть хотів вступити в лави ЗСУ.

Однак журналісти з'ясували, що підозрюваний у вбивстві Фаріон стежив за ультраправими блогерами, зокрема, за Марком Бондаренком, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.

Вже 26 липня підозрюваному у вбивстві оголосили підозру. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.