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Клименко рассказал подробности следствия об убийстве Ирины Фарион — новые детали

26 июля 2024 12:37
Дмитрий Галушка - Редактор
Убийство Ирины Фарион — Клименко рассказал новые детали
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: РБК Украина
Дмитрий Галушка - Редактор

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал подробности убийства языковеда Ирины Фарион. Также он сообщил все подробности о том, как подозреваемый Вячеслав Зинченко готовился к выполнению своего намерения.

Об этом Клименко рассказал на брифинге в пятницу, 26 июля.

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Брифинг главы МВД

Клименко отметил, что пули, подобные той, которой выстрелили в Фарион, поступили в Украину в 2017-2018 годах.

"Это специфические пули, не боевые", — объяснил министр.

Из этого Клименко заключает, что оружие, возможно, было куплено на "черном" рынке. Он также добавил, что на протяжении расследование правоохранители опросили более 900 свидетелей. Похожих на подозреваемого было 80.

" Установили за неделю расследования полностью весь хронометраж его (убийцы. — ред.) действий за 10 дней до убийства — проверяли дома, камеры (9 тыс изображений, 170 камер наблюдения) дороги, установили и отработали 80 человек, похожих за внешностью", — рассказал министр.

Подозреваемому в убийстве Ирины Фарион 18-летнему парню будут выбирать меру пресечения. Прокурор будет настаивать на содержании под стражей подозреваемого без возможности внесения залога.

Подготовка и ход покушения

Выяснено, что Вячеслав Зинченко тщательно готовился к совершению покушения. Во Львов парень прибыл 9 июля, постоянно менял место жительства. Последнее жилье он снял за день до убийства.

Вещи, в которых было совершено убийство — очки, панаму, блайзер, шорты, сумка и даже накладная борода. Зинченко переслал все эти вещи через "Новую почту" и получил их во Львове.

Парень постоянно менял одежду на разных этапах преступления во время разведки, исполнения и после его совершения. Бороду он так и не использовал. Также в телефоне задержанного был найден документ с инструкциями ЦРУ и КГБ.

Убийца подошел к Фариону почти на метр перед выстрелом. Она этого не ожидала и подозреваемый застал ее врасплох.

Момент убийства не попал на камеру видеонаблюдения, но были зафиксированы последние минуты подготовки. После выстрела парень скрылся.

Также из истории поиска смартфона подозреваемого есть основания подозревать, что он искал информацию и о других людях и готовил следующие убийства.

Заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко отметил, что в настоящее время проверяется возможность причастности Зинченко к неонацистской организации, центр которой находится на территории России.

"Проверяются его связи в Украине и мотивы преступления. Это либо религиозная, либо национальная ненависть", — добавил Андрющенко.

Ранее мы сообщали, что Клименко рассказал, что подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион должен был совершить по меньшей мере еще одно убийство. Следующим мог быть народный депутат Максим Бужанский.

Что предшествовало

Напомним, 24 июля ответственность за смерть общественного деятеля взяла на себя национал-социалистическая группировка NS/WP с российскими корнями. Полиция уже проверяет его причастность к смерти языковеда.

На следующий день, 25 июля, в Днепре задержан подозреваемый в совершении убийства языковеда Ирины Фарион. Во время подготовки к преступлению он арендовал не менее трех квартир во Львове.

Незадолго после операции полиция обнародовала фотографии предполагаемого убийцы общественного деятеля.

В то же время отец задержанного убежден, что у сына не было мотивов стрелять в языковеда и он был "патриотом своего государства" и даже хотел вступить в ряды ВСУ.

Однако журналисты выяснили, что подозреваемый в убийстве Фарион следил за ультраправыми блогерами, в частности, за Марком Бондаренко, продвигающим конспирологические теории, мизогонные, расистские и неонацистские идеи.

Уже 26 июля подозреваемому в убийстве объявили подозрение. Ему грозит 15 лет лишения свободы.

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