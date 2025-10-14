Опалювальний сезон у Львові 2025 — чому у місті досі не увімкнули опалення

Коли подадуть тепло у Львові — думки людей
Попри осінню прохолоду, львівські батареї залишаються холодними. Тому мешканці змушені рятуватися електрообігрівачами, ковдрами та теплими напоями. Водночас комунальники пояснюють, поки середньодобова температура не опустилася нижче +8°C, тепло у квартирах не вмикатимуть.
Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи правильно, що досі у місті не увімкнули опалення.
Коли буде тепло у Львові
На вулицях міста думки мешканців розділилися, хоча більшість схиляються до того, що опалення вже варто вмикати. Частина людей вважає, що поки морози не настали, ситуація ще терпима, проте некомфортна.
"Неправильно, мають увімкнути, але в мене котел стоїть, то в мене тепло. Але треба, щоб ми вмикали", — каже дівчина.
"Хотілося б, щоб було в кімнаті комфортно і тепленько. І потрібно його вже вмикати, бо з обігрівачами не так тепло", — додає жінка.
"Поки ще немає сильних морозів, це ще терпимо. Але сказати, що це правильно — ні. Поки гріємось теплими напоями та одягом", — наголошує львів'янка.
"У нас вдома індивідуальне опалення, нам пощастило. Але от у школах і садочках холодно, діти сидять у куртках", — додає мешканка, що приїхала з Івано-Франківська.
