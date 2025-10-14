Отопительный сезон во Львове 2025 — почему в городе до сих пор не включили отопление

Женщина регулирует тепло в батарее. Фото: УНИАН

Несмотря на осеннюю прохладу, львовские батареи остаются холодными. Поэтому жители вынуждены спасаться электрообогревателями, одеялами и теплыми напитками. В то же время коммунальщики объясняют, пока среднесуточная температура не опустилась ниже +8°C, тепло в квартирах не будут включать.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, правильно ли, что до сих пор в городе не включили отопление.

Когда будет тепло во Львове

На улицах города мнения жителей разделились, хотя большинство склоняются к тому, что отопление уже стоит включать. Часть людей считает, что пока морозы не наступили, ситуация еще терпимая, однако некомфортная.

"Неправильно, должны включить, но у меня котел стоит, так у меня тепло. Но надо, чтобы включали", — говорит девушка.

"Хотелось бы, чтобы было в комнате комфортно и тепленько. И нужно его уже включать, потому что с обогревателями не так тепло", — добавляет женщина.

"Пока еще нет сильных морозов, это еще терпимо. Но сказать, что это правильно — нет. Пока греемся теплыми напитками и одеждой", — отмечает львовянка.

"У нас дома индивидуальное отопление, нам повезло. Но вот в школах и садиках холодно, дети сидят в куртках", — добавляет жительница, приехавшая из Ивано-Франковска.

