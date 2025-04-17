Скільки триватиме комендантська година на Львівщині на Великдень

Великдень. Фото: Новини.LIVE

На Великдень комендантська година на Львівщині триватиме з 00:00 до 05:00. Протягом цього часу перебувати на вулиці чи в громадських місцях можна лише зі спецперепустками.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Facebook у четвер, 17 квітня.

Реклама

Читайте також:

Комендантська година на Львівщині на Великдень

Рішення про комендантську годину ухвалили на засіданні Ради оборони Львівської області. Козицький зазначив, що поліцейські несуть службу у посиленому режимі, однак варто бути уважними у місцях масового скупчення.

"Якщо ви помітили підозрілих осіб, транспорт чи предмети або маєте інформацію про інші загрози, — одразу телефонуйте на гарячу лінію СБУ: 032 261 61 43", — наголосив він.

Очільник Львівської ОВА закликав людей ходити до укриттів у випадку повітряної тривоги.

"Великдень знову настане — з Божою допомогою і завдяки величезній пожертві, яку щодня роблять на передовій наші Захисники й Захисниці. Пам'ятаймо про це і ввійдімо у цей важливий для всіх християн період справді по-християнськи та по-людськи", — додав Козицький.

Допис Козицького. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE дізналися ціни на свічки, рушники та писанки перед Великоднем у Львові.

Також ми розповідали про традиції на Великдень та що не можна робити у світле свято Воскресіння Христового.