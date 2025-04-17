Сколько продлится комендантский час на Львовщине на Пасху

Пасха. Фото: Новини.LIVE

На Пасху комендантский час на Львовщине продлится с 00:00 до 05:00. В течение этого времени находиться на улице или в общественных местах можно только со спецпропусками.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Facebook в четверг, 17 апреля.

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Комендантский час на Львовщине на Пасху

Решение о комендантском часе приняли на заседании Совета обороны Львовской области. Козицкий отметил, что полицейские несут службу в усиленном режиме, однако стоит быть внимательными в местах массового скопления.

"Если вы заметили подозрительных лиц, транспорт или предметы или имеете информацию о других угрозах, — сразу звоните на горячую линию СБУ: 032 261 61 43", — подчеркнул он.

Глава Львовской ОВА призвал людей ходить в укрытия в случае воздушной тревоги.

"Пасха снова наступит — с Божьей помощью и благодаря огромной жертве, которую ежедневно делают на передовой наши Защитники и Защитницы. Помните об этом и давайте войдем в этот важный для всех христиан период действительно по-христиански и по-человечески", — добавил Козицкий.

Пост Козицкого. Фото: скриншот

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