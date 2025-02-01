Ціни на комуналку і пенсії — що чекає на львів'ян з 1 лютого 2025 року

Гроші та квитанції про оплату комуналки. Фото: УНІАН

З 1 лютого 2025 року у львів'ян не буде колосальних змін у комунальних послугах чи вартості проїзду. Однак низку нововведень все ж варто чекати.

Новини.LIVE розповідають, чого чекати львів'янам з 1 лютого 2025 року.

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Комунальні послуги

Тарифи на світло з 1 лютого для львів'ян та українців в цілому не зміняться. Так, громадяни й надалі сплачуватимуть 4,32 грн за кВт-годину і це буде діяти щонайменше до кінця квітня 2025 року. Однак, для споживачів із двозонними лічильниками з 23:00 до 07:00 діятиме тариф 2,16 грн за кВт-годину.

Що стосується опалення, то у лютому також не будуть нічого змінювати. Ціна газу для побутових споживачів, які користуються послугами Нафтогазу, будуть 7,96 грн за кубометр. Водночас тарифи в інших постачальників будуть від 7,79 грн до 9,99 грн за кубометр.

Також відомо, що підвищення тарифів на воду відбулося 1 січня 2025 року у декількох українських містах. Однак Львова у цьому переліку немає.

Вартість проїзду

Станом на сьогодні офіційних повідомлень про підвищення вартості проїзду у громадському транспорті Львова з 1 лютого немає. Зараз вартість така:

безготівкова оплата:

транспортна картка "ЛеоКарт":

загальна "ЛеоКарт" — 13 грн; студентська "ЛеоКарт" — 6,5 грн; банківська картка або пристрій з NFC — 15 грн.

Готівкова оплата:

паперовий квиток, придбаний у водія — 25 грн.

Такі тарифи Львівська міська рада затвердила з 1 вересня 2024 року, коли було підвищено вартість проїзду при оплаті готівкою до 25 грн, щоб стимулювати пасажирів переходити на безготівкові способи оплати.

Податок на землю

З 1 лютого податок на землю у Львові зростати не буде, адже це трапилося з 1 січня 2025 року. Місцевий бізнес обурився і виступає проти цього рішення, а Львівська міська рада обіцяє найближчим часом розглянути питання щодо скасування рішення про підвищення.

Повторна ВЛК для обмежено придатних

До 4 лютого усі громадяни, яки визнали обмежено придатними до військової служби, повинні були пройти повторну військово-лікарську комісію. Це стосується і військовозобов'язаних, і резервістів.

Однак заступниця керівник ОПУ Ірина Верещук 25 січня повідомила, що проходження медичного огляду продовжили щонайменше ще на три місяці і під час цього періоду штрафувати нікого не будуть.

Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді повідомили, що після закінчення опалювального сезону можуть переглянути тариф на електроенергію. До цього часу вартість залишиться незмінною.

Також ми писали, що мер Львова Андрій Садовий анонсував в місті появу 45 нових автобусів.