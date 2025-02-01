Ціни на комуналку і пенсії — що чекає на львів'ян з 1 лютого 2025 року

Комуналка, транспорт і податки — що зміниться у Львові з 1 лютого
З 1 лютого 2025 року у львів'ян не буде колосальних змін у комунальних послугах чи вартості проїзду. Однак низку нововведень все ж варто чекати.
Новини.LIVE розповідають, чого чекати львів'янам з 1 лютого 2025 року.
Зміни для львів'ян з 1 лютого 2025 року
- Комунальні послуги
Тарифи на світло з 1 лютого для львів'ян та українців в цілому не зміняться. Так, громадяни й надалі сплачуватимуть 4,32 грн за кВт-годину і це буде діяти щонайменше до кінця квітня 2025 року. Однак, для споживачів із двозонними лічильниками з 23:00 до 07:00 діятиме тариф 2,16 грн за кВт-годину.
Що стосується опалення, то у лютому також не будуть нічого змінювати. Ціна газу для побутових споживачів, які користуються послугами Нафтогазу, будуть 7,96 грн за кубометр. Водночас тарифи в інших постачальників будуть від 7,79 грн до 9,99 грн за кубометр.
Також відомо, що підвищення тарифів на воду відбулося 1 січня 2025 року у декількох українських містах. Однак Львова у цьому переліку немає.
- Вартість проїзду
Станом на сьогодні офіційних повідомлень про підвищення вартості проїзду у громадському транспорті Львова з 1 лютого немає. Зараз вартість така:
безготівкова оплата:
транспортна картка "ЛеоКарт":
- загальна "ЛеоКарт" — 13 грн;
- студентська "ЛеоКарт" — 6,5 грн;
- банківська картка або пристрій з NFC — 15 грн.
Готівкова оплата:
- паперовий квиток, придбаний у водія — 25 грн.
Такі тарифи Львівська міська рада затвердила з 1 вересня 2024 року, коли було підвищено вартість проїзду при оплаті готівкою до 25 грн, щоб стимулювати пасажирів переходити на безготівкові способи оплати.
- Податок на землю
З 1 лютого податок на землю у Львові зростати не буде, адже це трапилося з 1 січня 2025 року. Місцевий бізнес обурився і виступає проти цього рішення, а Львівська міська рада обіцяє найближчим часом розглянути питання щодо скасування рішення про підвищення.
- Повторна ВЛК для обмежено придатних
До 4 лютого усі громадяни, яки визнали обмежено придатними до військової служби, повинні були пройти повторну військово-лікарську комісію. Це стосується і військовозобов'язаних, і резервістів.
Однак заступниця керівник ОПУ Ірина Верещук 25 січня повідомила, що проходження медичного огляду продовжили щонайменше ще на три місяці і під час цього періоду штрафувати нікого не будуть.
Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді повідомили, що після закінчення опалювального сезону можуть переглянути тариф на електроенергію. До цього часу вартість залишиться незмінною.
Також ми писали, що мер Львова Андрій Садовий анонсував в місті появу 45 нових автобусів.
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