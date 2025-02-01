Цены на коммуналку и пенсии — что ждет львовян с 1 февраля 2025 года

Деньги и квитанции об оплате коммуналки. Фото: УНИАН

С 1 февраля 2025 года у львовян не будет колоссальных изменений в коммунальных услугах или стоимости проезда. Однако ряд нововведений все же стоит ожидать.

Новини.LIVE рассказывают, чего ждать львовянам с 1 февраля 2025 года.

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Коммунальные услуги

Тарифы на свет с 1 февраля для львовян и украинцев в целом не изменятся. Так, граждане и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за кВт-час и это будет действовать как минимум до конца апреля 2025 года. Однако, для потребителей с двухзонными счетчиками с 23:00 до 07:00 будет действовать тариф 2,16 грн за кВт-час.

Что касается отопления, то в феврале также не будут ничего менять. Цена газа для бытовых потребителей, которые пользуются услугами Нафтогаза, будут 7,96 грн за кубометр. В то же время тарифы у других поставщиков будут от 7,79 грн до 9,99 грн за кубометр.

Также известно, что повышение тарифов на воду произошло 1 января 2025 года в нескольких украинских городах. Однако Львова в этом перечне нет.

Стоимость проезда

По состоянию на сегодня официальных сообщений о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Львова с 1 февраля нет. Сейчас стоимость такова:

безналичная оплата:

транспортная карта "ЛеоКарт":

общая "ЛеоКарт" — 13 грн; студенческая "ЛеоКарт" — 6,5 грн; банковская карточка или устройство с NFC — 15 грн.

Наличная оплата:

бумажный билет, приобретенный у водителя — 25 грн.

Такие тарифы Львовский городской совет утвердил с 1 сентября 2024 года, когда была повышена стоимость проезда при оплате наличными до 25 грн, чтобы стимулировать пассажиров переходить на безналичные способы оплаты.

Налог на землю

С 1 февраля налог на землю во Львове расти не будет, ведь это случилось с 1 января 2025 года. Местный бизнес возмутился и выступает против этого решения, а Львовский городской совет обещает в ближайшее время рассмотреть вопрос об отмене решения о повышении.

Повторная ВВК для ограниченно годных

До 4 февраля все граждане, которых признали ограниченно годными к военной службе, должны были пройти повторную военно-врачебную комиссию. Это касается и военнообязанных, и резервистов.

Однако заместитель руководителя ОПУ Ирина Верещук 25 января сообщила, что прохождение медицинского осмотра продлили минимум еще на три месяца и во время этого периода штрафовать никого не будут.

Напомним, недавно в Верховной Раде сообщили, что после окончания отопительного сезона могут пересмотреть тариф на электроэнергию. До этого времени стоимость останется неизменной.

Также мы писали, что мэр Львова Андрей Садовый анонсировал в городе появление 45 новых автобусов.