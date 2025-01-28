Громадський транспорт у Львові — в місті з'явиться 45 автобусів

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: facebook/andriy.sadovyi

У Львові з'явиться 45 автобусів, які профінансує Європейський інвестиційний банк. Інвестиції в громадський транспорт допоможуть уникнути транспортного колапсу.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий в інтерв'ю "Твоєму місту".

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Автобуси у Львові

Садовий розповів, що зараз інвестиції в громадський транспорт та велоінфраструктуру допоможуть уникнути в місті транспортного колапсу. Так, у Львові з'являться 45 автобусів у цьому та наступному роках.

"Єдиний позитивний сигнал, що нібито буде контракт із Європейським інвестиційним банком на приблизно 45 автобусів, які місто отримає в цьому й наступному роках. Це покращить інфраструктуру, бо один автобус дорівнює 40 легковикам. Тому моє завдання — якісна інфраструктура", — сказав міський голова.

Також він додав, що наразі кількість місць для паркування у Львові вдвічі більша за визначену нормами ДБН. Однак часто мешканці міста не хочуть купувати паркомісця, бо воно може коштувати 20-40 тисяч доларів, і ставлять машини на вулиці.

За словами Садового, це серйозна і проблема тема для міста і її навіть порушували на останній апаратній нараді. Мер наголосив, що буде збирати комісію з надзвичайних ситуацій, бо діло може дійти до транспортного колапсу.

"Кількість машин зростає, дороги не ремонтуємо, тому що нема коштів, ширшими робити їх не можемо", — додав міський голова Львова.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Садовий розповів, коли почнуть будувати Меморіал Героїв у Львові.

Крім того, мер Львова відзвітував, скільки місто витратило на допомогу ЗСУ за 2024 рік. Сума вимірюється у мільярдах.