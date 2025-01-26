На якому етапі будівництво Меморіалу Героїв у Львові — відповідь Садового

Меморіал Героїв. Фото: Varta1

У Львові планують розпочати будівництво Меморіалу Героїв України на вулиці Мечникова. Роботи над комплексом військових поховань розпочнуть вже у 2025 році.

Про це пише Varta1 з посиланням на слова мера Андрія Садового під час зустрічі з громадськістю.

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За словами міського голови, у Львові провели якісний архітектурний конкурс і обрали найкращий проєкт для будівництва Меморіального комплексу військових поховань Героїв України.

Меморіал Героїв. Фото: Varta1

Наразі фахівці опрацьовують робочі креслення і у 2025 році планується початок спорудження меморіалу на Личаківському кладовищі. Садовий наголосив, що це надзвичайно важливо для громади міста.

Меморіал Героїв. Фото: Varta1

"Майже кожного дня ми маємо церемонії прощання з нашими героями. І я дуже гордий за Львів, коли сурмач виконує прощальну мелодію для героя. Також урочисто вшановують пам'ять воїна на самому полі почесних поховань, за участі оркестру. Це дуже важливо, бо це останнє, що лишається родині", — зауважив мер.

Нагадаємо, влада Львова створила комісію, яка прибиратиме покинуті автомобілі з вулиць міста.

А протягом минулого року у Львові оновили водопровідні мережі. Йдеться про 34,3 кілометри нових трубопроводів.