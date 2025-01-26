На каком этапе строительство Мемориала Героев во Львове - ответ Садового

У Садового сообщили, когда начнут строить Мемориал Героев
В Львове планируют начать строительство Мемориала Героев Украины на улице Мечникова. Работы над комплексом военных захоронений начнут уже в 2025 году.
Об этом пишет Varta1 со ссылкой на слова мэра Андрея Садового во время встречи с общественностью.
Мемориал Героев Украины во Львове
По словам городского головы, во Львове провели качественный архитектурный конкурс и выбрали лучший проект для строительства Мемориального комплекса военных захоронений Героев Украины.
Сейчас специалисты прорабатывают рабочие чертежи и в 2025 году планируется начало сооружения мемориала на Лычаковском кладбище. Садовый подчеркнул, что это чрезвычайно важно для громады города.
"Почти каждый день у нас церемонии прощания с нашими героями. И я очень горд за Львов, когда трубач выполняет прощальную мелодию для героя. Также торжественно чествуют память воина на самом поле почетных захоронений, с участием оркестра. Это очень важно, потому что это последнее, что остается семье", — заметил мэр.
Напомним, власти Львова создали комиссию, которая будет убирать брошенные автомобили с улиц города.
А в течение прошлого года во Львове обновили водопроводные сети. Речь идет о 34,3 километра новых трубопроводов.
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