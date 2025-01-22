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Садовий повідомив, як відбудовується Львів після обстрілу РФ

22 січня 2025 12:05
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Андрій Садовий повідомив, як відбудовується Львів після обстрілу РФ
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Varta1
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що ремонт будинків, які постраждали внаслідок потужного ракетного удару з боку Російської Федерації у вересні 2024 року, завершено на 70%. Він подякував усім компаніям та організаціям, які сприяли цьому відновленню.

Про це Садовий написав у своїй колонці у Zaxid.net у середу, 22 січня.

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"4 вересня минулого року весь світ побачив жахливі наслідки російської атаки на Львів. Школа була зруйнована. На сьогоднішній день, дякуючи місту Фрайбург, фонду Говарда Бафета, діти повернулися до школи, посміхаються", — написав Садовий.

Також мер додав, що ремонтні роботи у будинку Кокорудза перебувають на фінальній стадії. Він додав, що через місяць мешканці зможуть повернутися у свої будинки. Крім того, майже повністю відремонтовано будинок на Коновальця, 44а.

"Велика подяка "АТБ". На останньому поверсі ще роблять косметичні ремонти, але люди вже отримали ключі від своїх помешкань. Поруч будинок, який ремонтує IT-кластер і "Ензим". Тут також роботи триває, скоро буде фінал", — зазначив мер.

Міський голова також наголосив, що найскладніша ситуація наразі з будинком на вулиці Коновальця, 44. Саме тут жила родина Базилевичів, яка майже уся загинула через російський ракетний удар.

Садовий пояснив, що станом на сьогодні зробили всю документацію. Також тривають погодження, оскільки це пам’ятка архітектури. Мер висловив сподівання, що ремонтні роботи почнуться ближче до квітгя після отримання всіх дозволів.

"Роботи завершили на 70% у всіх будинках. Решта — в роботі. Я думаю, це дуже добре. Велика подяка всім підприємцям, які долучилися і допомогли", — написав Садовий.

Раніше ми повідомляли, що Садовий відреагував на затримання колишнього командира 125 бригади генерала Артура Горбенка. Мер впевнений, що військовий заслуговує на те, щоб чекати рішення суду вдома.

Нагадаємо, нещодавно Садовий висловився щодо майбутнього синів у ЗСУ. Він запевнив, що його діти підуть служити у ЗСУ, коли прийде час.

ремонт Львів обстріли Андрій Садовий будинок

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