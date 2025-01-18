Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Садовий висловився щодо майбутнього синів у ЗСУ arrow

Садовий висловився щодо майбутнього синів у ЗСУ

18 січня 2025 21:41
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Андрій Садовий відповів, чи підуть його сини служити в армію
Міський голова Львова Андрій Садови. Фото: скриншот
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Міський голова Львова Андрій Садовий висловився щодо випадків неправомірної мобілізації чоловіків працівниками ТЦК у Львові. Також мер відповів, чи підуть служити його сини, коли настане час.

Про це Андрій Садовий розповів в інтерв'ю Аліні Шаманській на YouTube-проєкті "Місця сили".

Читайте також:

Садовий про неправомірну мобілізацію у Львові

Мер Львова зазначив, що часом трапляються непорозуміння через людський фактор, однак міська влада дає чіткий меседж, що "все треба робити в рамках чинного законодавства". 

"Це не є підпорядкованість міста, це не є структура міської влади, але як міський голова звертаю увагу всіх, що такі речі недопустимі, коли є приниження людської гідності", — наголосив Садовий.

Чи служитимуть сини Садового

Мер зазначив, що чоловіки повинні розуміти, що рано чи пізно доведеться йти служити всім. На запитання ведучої, чи це стосується й синів Садового, він відповів, що так.

"Однозначно, що підуть. Ну а куди вони дінуться?" — сказав міський голова Львова.

Нагадаємо, нещодавно Садовий заявив про відкриття Третьою штурмовою бригадою школи дронів у Львові. Долучитися до занять може кожен охочий.

Також мер назвав кількість львів'ян, які захищають Україну на передовій. Крім того, він поділився подробицями, як місто допомагає землякам на фронті.

закон Львів Андрій Садовий мобілізація ТЦК та СП

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

02:27 Спецслужби РФ почали вербувати поляків — яка у них мета

01:32 Чоловік пройшов ВЛК, але проігнорував службу — рішення суду

01:30 Ці люди можуть спрощено отримати відстрочку — рішення Кабміну

01:11 Черговий ятаган у спину — Сирія заборонила товари з Росії

00:31 У столиці повітряна тривога — що летить на Київ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:30 Бронювання через "Дію" — чи треба потім відвідувати ТЦК

00:20 TikTok, Reels та Shorts є причиною деградації — доведено вченими

00:08 Штурми росіян на милицях — у ЦПД пояснили нову тактику ворога

00:01 Мілевський і Алієв возз'єдналися — вони знову зіграють у команді

18 січня 2025

23:53 Спікер Палати представників зробив дивну заяву щодо Байдена

02:27 Спецслужби РФ почали вербувати поляків — яка у них мета

01:32 Чоловік пройшов ВЛК, але проігнорував службу — рішення суду

01:30 Ці люди можуть спрощено отримати відстрочку — рішення Кабміну

01:11 Черговий ятаган у спину — Сирія заборонила товари з Росії

00:31 У столиці повітряна тривога — що летить на Київ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:30 Бронювання через "Дію" — чи треба потім відвідувати ТЦК

00:20 TikTok, Reels та Shorts є причиною деградації — доведено вченими

00:08 Штурми росіян на милицях — у ЦПД пояснили нову тактику ворога

00:01 Мілевський і Алієв возз'єдналися — вони знову зіграють у команді

18 січня 2025

23:53 Спікер Палати представників зробив дивну заяву щодо Байдена

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Text

23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

Text
Ексклюзив

17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

17 січня 2025

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році