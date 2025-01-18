Андрій Садовий відповів, чи підуть його сини служити в армію

Міський голова Львова Андрій Садови. Фото: скриншот

Міський голова Львова Андрій Садовий висловився щодо випадків неправомірної мобілізації чоловіків працівниками ТЦК у Львові. Також мер відповів, чи підуть служити його сини, коли настане час.

Про це Андрій Садовий розповів в інтерв'ю Аліні Шаманській на YouTube-проєкті "Місця сили".

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Мер Львова зазначив, що часом трапляються непорозуміння через людський фактор, однак міська влада дає чіткий меседж, що "все треба робити в рамках чинного законодавства".

"Це не є підпорядкованість міста, це не є структура міської влади, але як міський голова звертаю увагу всіх, що такі речі недопустимі, коли є приниження людської гідності", — наголосив Садовий.

Чи служитимуть сини Садового

Мер зазначив, що чоловіки повинні розуміти, що рано чи пізно доведеться йти служити всім. На запитання ведучої, чи це стосується й синів Садового, він відповів, що так.

"Однозначно, що підуть. Ну а куди вони дінуться?" — сказав міський голова Львова.

Нагадаємо, нещодавно Садовий заявив про відкриття Третьою штурмовою бригадою школи дронів у Львові. Долучитися до занять може кожен охочий.

Також мер назвав кількість львів'ян, які захищають Україну на передовій. Крім того, він поділився подробицями, як місто допомагає землякам на фронті.