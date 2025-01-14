Школа дронів у Львові — бійці 3 ОШБр навчають усіх охочих

Школа дронів у Львові. Фото: t.me/andriysadovyi

Бійці Третьої окремої штурмової бригади відкрили у Львові школу fpv-дронів. Тепер кожен охочий може за шість-дев'ять днів пройти ознайомчі курси.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram.

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Школа fpv-дронів у Львові

Садовий розповів, що ознайомчі курси триватимуть шість-дев'ять днів і пройти їх може кожен охочий. Це допоможе здобути нову професію, яка може стати в пригоді у війську. Навчатися можна навіть ввечері після роботи.

Школа дронів у Львові. Фото: t.me/andriysadovyi

Школа дронів у Львові. Фото: t.me/andriysadovyi

Школа дронів у Львові. Фото: t.me/andriysadovyi

Школа дронів у Львові. Фото: t.me/andriysadovyi

Школа дронів у Львові. Фото: t.me/andriysadovyi

"Тут, як завжди, усе дуже технологічно та зручно.

Школа проводить навчання як для цивільних, так і для військових. Пишаюся, що ми, як громада Львова, маємо змогу підтримати такі амбітні ідеї", — йдеться у повідомленні.

Мер міста не назвав точну адресу, але повідомив, що для запису на навчання та детальнішої інформації потрібно звертатись на сторінки бригади.

Нагадаємо, нещодавно мер Львова показав новорічну ялинку із шевронів військових. Він їх отримав від бійців із Харківщини та Донеччини.

Також ми писали, що Садовий вручив сертифікати на квартиру п'ятьом дітям-сиротам.