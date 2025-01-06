Ялинка із шевронів — Садовий показав своє новорічне дерево

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: facebook/andriy.sadovyi

Мер Львова Андрій Садовий привітав львів'ян з Водохрещем та показав ялинку із шевронів військових, які виконують бойові завдання на фронті. Він підкреслив, що чимало нових шевронів він привіз з останньої поїздки до бійців.

Про це Андрій Садовий повідомив у своєму Facebook.

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Ялинка із шевронів у Садового

"Христос Хрещається! Кількість коментарів під попереднім постом зростає. Ялинка наша також росте. Дякую всім, хто за ці дні приніс або передав шеврони", — йдеться у повідомленні Садового.

Ялинка із шевронів в Андрія Садового. Фото: facebook/andriy.sadovyi

Він також додав, що чимало шевронів він привіз з останньої поїздки на Харківщину та Донеччину. В попередньому своєму дописі мер Львова наголосив, що на цьому дереві шеврони, серед яких кожен може знайти свої, свою бригаду чи знайомий символ рідної людини.

"А яких шевронів ще немає? Запрошую на каву", — написав Садовий.

Скриншот допису Андрія Садового

Нагадаємо, 6 січня з нагоди Водохреща у центрі Львова освятили воду. На урочистостях був присутній міський голова Андрій Садовий.

Також ми писали, що мер Львова оголосив про початок будівництва крематорію у місті. Він буде розташований на території Голосківського кладовища.