Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Садовий оголосив про початок будівництва крематорію arrow

Садовий оголосив про початок будівництва крематорію

3 січня 2025 14:12
Анастасія Постоєнко - Редактор
Садовий у Львові заклав капсулу для будівництва крематорію
Освячення місця на будівництво. Фото: Андрій Садовий
Анастасія Постоєнко - Редактор

Міський голова Львова Андрій Садовий оголосив у п'ятницю, 2 січня, у Львові початок будівництва крематорію на території Голосківського кладовища. Стало відомо, коли крематорій буде готовий для роботи.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий

Читайте також:

У Львові заклали капусулу для будівництва крематорію

Міський голова Андрій Садовий 2 січня заклав капсулу, що символізує початок робіт. За планом, крематорій має запрацювати до кінця цього року. 

Ідея створення крематорію у Львові обговорюється вже кілька років. У 2021 році було проведено архітектурний конкурс, переможцем якого стала команда архітекторів з Маріуполя. Проєкт передбачає будівництво на ділянці площею 2 гектари з висотою будівлі не більше 10 метрів. 

"Починаємо у Львові будівництво крематорію. Сьогодні заклали капсулу. Він стане частиною Голосківського кладовища. За планом крематорій запрацює до кінця цього року. Проєкт обрали на архітектурному конкурсі ще у 2021 році. Розумію, що це питання може бути дискусійним, але кожна родина і кожна людина повинні мати право вибору. Це головне", — написав Садовий у соцмережах.

Львівський крематорій
Приміщення крематорію зсередини. Фото: Львівська міська рада
Крематорій у Львові
Який вигляд матиме крематорій у Львові. Фото: Львівська міська рада
Крематорій Львів
План-візуалізація крематорію у Львові. Фото: Львівська міська рада

Будівництво крематорію у Львові та форс-мажори

Процес реалізації проєкту супроводжувався труднощами. У квітні 2021 року бюджетна комісія Львівської міської ради відмовилася виділити кошти на розробку архітектурного проєкту крематорію, посилаючись на відсутність запиту від населення та духовенства. Згодом, провівши опитування та консультації з духовенством, таке рішення все таки підтримали. 

Попри це, у липні 2024 року депутати міськради запланували взяти кредит у розмірі не більше 60 млн грн, у формі невідновлюваної кредитної лінії в одному з державних банків, який готовий надати пільговий кредит по програмі "Доступні кредити 5-7-9%.

Нагадаємо, нещодавно у Львові відкрився центр послуг для учасників бойових дій.

Також мер Львова Андрій Садовий зробив заяву щодо балотування на виборах. 

Львів будівництво Андрій Садовий кремація крематорій

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:16 У ГУР кажуть, що Росія перекине техніку із Сирії в іншу країну

14:15 Збір дров у лісосмугах — чи можна рубати дерева вздовж полів

14:12 Садовий оголосив про початок будівництва крематорію

14:10 Зникнення збірної України — тренер звинуватив ЗМІ у брехні

14:05 Дочка Фаріон заявила, що їй погрожують — суд відреагував

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:02 Найбільш забруднені райони Одеси — висновки екологів

13:59 Стало відомо, скільки дронів планує виробляти Україна у 2025 році

13:49 Насуваються морози — Діденко назвала регіони, де зміниться погода

13:42 У додатку Армія+ з'являться нові функції — Кабмін ухвалив рішення

13:31 Одну з вулиць Одеси перекрили до весни — яку саме

14:16 У ГУР кажуть, що Росія перекине техніку із Сирії в іншу країну

14:15 Збір дров у лісосмугах — чи можна рубати дерева вздовж полів

14:12 Садовий оголосив про початок будівництва крематорію

14:10 Зникнення збірної України — тренер звинуватив ЗМІ у брехні

14:05 Дочка Фаріон заявила, що їй погрожують — суд відреагував

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:02 Найбільш забруднені райони Одеси — висновки екологів

13:59 Стало відомо, скільки дронів планує виробляти Україна у 2025 році

13:49 Насуваються морози — Діденко назвала регіони, де зміниться погода

13:42 У додатку Армія+ з'являться нові функції — Кабмін ухвалив рішення

13:31 Одну з вулиць Одеси перекрили до весни — яку саме

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

2 січня 2025
Text

20:53 Корольчук назвав умови постачання електроенергії до Молдови

Text

17:50 Спецнарада Зеленського та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року