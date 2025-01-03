Садовий у Львові заклав капсулу для будівництва крематорію

Освячення місця на будівництво. Фото: Андрій Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий оголосив у п'ятницю, 2 січня, у Львові початок будівництва крематорію на території Голосківського кладовища. Стало відомо, коли крематорій буде готовий для роботи.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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У Львові заклали капусулу для будівництва крематорію

Міський голова Андрій Садовий 2 січня заклав капсулу, що символізує початок робіт. За планом, крематорій має запрацювати до кінця цього року.

Ідея створення крематорію у Львові обговорюється вже кілька років. У 2021 році було проведено архітектурний конкурс, переможцем якого стала команда архітекторів з Маріуполя. Проєкт передбачає будівництво на ділянці площею 2 гектари з висотою будівлі не більше 10 метрів.

"Починаємо у Львові будівництво крематорію. Сьогодні заклали капсулу. Він стане частиною Голосківського кладовища. За планом крематорій запрацює до кінця цього року. Проєкт обрали на архітектурному конкурсі ще у 2021 році. Розумію, що це питання може бути дискусійним, але кожна родина і кожна людина повинні мати право вибору. Це головне", — написав Садовий у соцмережах.

Приміщення крематорію зсередини. Фото: Львівська міська рада

Який вигляд матиме крематорій у Львові. Фото: Львівська міська рада

План-візуалізація крематорію у Львові. Фото: Львівська міська рада

Будівництво крематорію у Львові та форс-мажори

Процес реалізації проєкту супроводжувався труднощами. У квітні 2021 року бюджетна комісія Львівської міської ради відмовилася виділити кошти на розробку архітектурного проєкту крематорію, посилаючись на відсутність запиту від населення та духовенства. Згодом, провівши опитування та консультації з духовенством, таке рішення все таки підтримали.

Попри це, у липні 2024 року депутати міськради запланували взяти кредит у розмірі не більше 60 млн грн, у формі невідновлюваної кредитної лінії в одному з державних банків, який готовий надати пільговий кредит по програмі "Доступні кредити 5-7-9%.

Нагадаємо, нещодавно у Львові відкрився центр послуг для учасників бойових дій.

Також мер Львова Андрій Садовий зробив заяву щодо балотування на виборах.