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Садовый объявил о начале строительства крематория

3 января 2025 14:12
Анастасия Постоенко - Редактор
Садовый во Львове заложил капсулу для строительства крематория
Освящение места на строительство. Фото: Андрей Садовый
Анастасия Постоенко - Редактор

Городской голова Львова Андрей Садовый объявил в пятницу, 2 января, во Львове начало строительства крематория на территории Голосковского кладбища. Стало известно, когда крематорий будет готов для работы.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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Городской голова Андрей Садовый 2 января заложил капсулу, символизирующую начало работ. По плану, крематорий должен заработать до конца этого года.

Идея создания крематория во Львове обсуждается уже несколько лет. В 2021 году был проведен архитектурный конкурс, победителем которого стала команда архитекторов из Мариуполя. Проект предусматривает строительство на участке площадью 2 гектара с высотой здания не более 10 метров.

"Начинаем во Львове строительство крематория. Сегодня заложили капсулу. Он станет частью Голосковского кладбища. По плану крематорий заработает до конца этого года. Проект выбрали на архитектурном конкурсе еще в 2021 году. Понимаю, что этот вопрос может быть дискуссионным, но каждая семья и каждый человек должны иметь право выбора. Это главное", — написал Садовый в соцсетях.

Львовский крематорий
Помещение крематория изнутри. Фото: Львовский городской совет
Крематорий во Львове
Как будет выглядеть крематорий во Львове. Фото: Львовский городской совет
Крематорий Львов
План-визуализация крематория во Львове. Фото: Львовский городской совет

Строительство крематория во Львове и форс-мажоры

Процесс реализации проекта сопровождался трудностями. В апреле 2021 года бюджетная комиссия Львовского городского совета отказалась выделить средства на разработку архитектурного проекта крематория, ссылаясь на отсутствие запроса от населения и духовенства. Впоследствии, проведя опрос и консультации с духовенством, такое решение все же поддержали.

Несмотря на это, в июле 2024 года депутаты горсовета запланировали взять кредит в размере не более 60 млн грн, в форме невозобновляемой кредитной линии в одном из государственных банков, который готов предоставить льготный кредит по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Напомним, недавно во Львове открылся центр услуг для участников боевых действий.

Также мэр Львова Андрей Садовый сделал заявление относительно баллотирования на выборах.

Львов строительство Андрей Садовый кремация крематорий

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