У Львові відкрили центр підтримки ветеранів — Садовий розповів деталі

Мер Львова Андрій Садовий в новому центрі надання послуг УБД. Фото: Новини.LIVE

У Львові відкрили новий центр надання послуг для учасників бойових дій. Мер міста Андрій Садовий заявив, що тут з ветераном буде говорити такий самий ветеран.

Про це Андрій Садовий сказав у коментарі Новини.LIVE у четвер, 2 січня.

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Садовий наголосив, що у новому центрі військовослужбовці зможуть отримати індивідуальний підхід та консультації на реальному досвіді інших ветеранів.

Центр надання послуг УБД у Львові. Фото: Новини.LIVE

Мер Львова Андрій Садовий в новому центрі надання послуг УБД. Фото: Новини.LIVE

"Орієнтовно 50 тисяч львів'ян знаходяться сьогодні на фронті і після повернення для них будуть стояти питання реабілітації, працевлаштування та різних послуг. Тому що людина, яка провела 2 чи 3 роки на війні — це зовсім інший погляд на світ", — розповів мер Львова.

Центр надання послуг УБД у Львові. Фото: Новини.LIVE

Він розташований на вулиці Виговського, 32.

Нагадаємо, Львівська міськрада вирішила виділити 100 мільйонів гривень із бюджету на проєкт із благодійним фондом "Повернись живим".

Також Садовий повідомив, що близько 50 тисяч мешканців міста беруть участь у бойових діях.