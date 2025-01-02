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У Львові відкрили центр послуг УБД — деталі від Садового

2 січня 2025 16:11
Аркадій Пастула - Редактор
У Львові відкрили центр підтримки ветеранів — Садовий розповів деталі
Мер Львова Андрій Садовий в новому центрі надання послуг УБД. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

У Львові відкрили новий центр надання послуг для учасників бойових дій. Мер міста Андрій Садовий заявив, що тут з ветераном буде говорити такий самий ветеран.

Про це Андрій Садовий сказав у коментарі Новини.LIVE у четвер, 2 січня.

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Садовий наголосив, що у новому центрі військовослужбовці зможуть отримати індивідуальний підхід та консультації на реальному досвіді інших ветеранів.

У Львові відкрили новий центр для військових
Центр надання послуг УБД у Львові. Фото: Новини.LIVE
Андрій Садовий
Мер Львова Андрій Садовий в новому центрі надання послуг УБД. Фото: Новини.LIVE

"Орієнтовно 50 тисяч львів'ян знаходяться сьогодні на фронті і після повернення для них будуть стояти питання реабілітації, працевлаштування та різних послуг. Тому що людина, яка провела 2 чи 3 роки на війні — це зовсім інший погляд на світ", — розповів мер Львова.

Новий центр надання послуг УБД у Львові
Центр надання послуг УБД у Львові. Фото: Новини.LIVE

Він розташований на вулиці Виговського, 32.

Нагадаємо, Львівська міськрада вирішила виділити 100 мільйонів гривень із бюджету на проєкт із благодійним фондом "Повернись живим". 

Також Садовий повідомив, що близько 50 тисяч мешканців міста беруть участь у бойових діях

українці Львів Україна ветерани військові Андрій Садовий

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17:40 ДБР завершило справу щодо неякісного одягу для бійців ЗСУ

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17:36 В Нафтогазі уточнили, чи вплине зупинка транзиту на тарифи

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

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17:35 Сувора хуртовина — прогноз погоди на завтра від Укргідрометцентру

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