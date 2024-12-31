Садовий назвав кількість мобілізованих львів'ян

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УНІАН

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що близько 50 тисяч львів’ян наразі беруть участь у бойових діях. Він розповів, як допомагають бійцям-землякам на фронті.

Про це Андрій Садовий повідомив в інтерв'ю "Суспільному".

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"Друзі мої, 50 тисяч львів’ян сьогодні на війні. Дуже багато наших ветеранів приїжджають до Львова, щоб зустрітися зі своїми родинами з інших міст. Ми повинні бути максимально інклюзивні", — наголосив Садовий.

Андрій Садовий додав, що міська влада активно працює над створенням комфортних умов для людей з інвалідністю. У Львові встановлюють пандуси та "доріжки доступності", фінансування яких здійснюється за позабюджетні кошти. Мер закликав приватний бізнес долучитися до покращення доступності своїх приміщень. Також він додав, що зараз першочерговим завданням львівського бюджету є підтримка Збройних сил України. Міська влада щодня отримує запити від військових бригад на необхідну допомогу.

"Як місто ми можемо купити автівки, можемо купити безпілотники, РЕБи і що там потрібно — генератори, різні речі, а, наприклад, фонд "Повернись живим" може купити міномети, важке озброєння. Якщо ми спільно з ними збираємо кошти, то це зовсім інша сила. Насамперед це підтримка наших бригад: 80-ї бригади десантної, це 24-ка, це наші бригади територіальної оборони. Та насправді всім помагаємо", — сказав Садовий.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Садовий висловився з приводу ідеї зниження мобілізаційного віку.

Також нещодавно Андрій Садовий отримав лист від колишнього президента Грузії та українського політика Міхеіла Саакашвілі.