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Садовый озвучил количество львовян, которые сейчас на фронте

31 декабря 2024 09:53
Анастасия Постоенко - Редактор
Садовый назвал количество мобилизованных львовян
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что около 50 тысяч львовян участвуют в боевых действиях. Он рассказал, как помогают бойцам-землякам на фронте.

Об этом Андрей Садовый сообщил в интервью "Суспільне".

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"Друзья мои, 50 тысяч львовян сегодня на войне. Очень многие наши ветераны приезжают во Львов, чтобы встретиться со своими семьями из других городов. Мы должны быть максимально инклюзивны", — подчеркнул Садовый.

Андрей Садовый добавил, что городские власти активно работают над созданием комфортных условий для людей с инвалидностью. Во Львове устанавливают пандусы и дорожки доступности, финансирование которых осуществляется за внебюджетные средства. Мэр призвал частный бизнес приобщиться к улучшению доступности своих помещений. Также он добавил, что сейчас первоочередной задачей львовского бюджета есть поддержка Вооруженных сил Украины. Городские власти ежедневно получают запросы от военных бригад на необходимую помощь.

"Как город мы можем купить автомобили, можем купить беспилотники, РЭБы и что там нужно – генераторы, разные вещи, а, например, фонд "Вернись живым" может купить минометы, тяжелое вооружение. Если мы совместно с ними собираем средства, то это совсем другая сила. В первую очередь — это поддержка наших бригад: 80-й десантной бригады, это 24-я, это наши бригады территориальной обороны. Но действительно всем помогаем", — сказал Садовый.

Напомним, недавно Андрей Садовый высказался по поводу идеи снижения мобилизационного возраста.

Также недавно Андрей Садовый получил письмо от бывшего президента Грузии и украинского политика Михеила Саакашвили.

Львов Львовская область Андрей Садовый мобилизация війна

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