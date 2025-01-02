Во Львове открыли центр поддержки ветеранов — Садовый рассказал детали

Мэр Львова Андрей Садовый в новом центре предоставления услуг УБД. Фото: Новини.LIVE

Во Львове открыли новый центр предоставления услуг для участников боевых действий. Мэр города Андрей Садовый заявил, что здесь с ветераном будет говорить такой же ветеран.

Об этом Андрей Садовый сказал в комментарии Новини.LIVE в четверг, 2 января.

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Садовый отметил, что в новом центре военнослужащие смогут получить индивидуальный подход и консультации на реальном опыте других ветеранов.

Центр предоставления услуг УБД во Львове. Фото: Новини.LIVE

Мэр Львова Андрей Садовый в новом центре предоставления услуг УБД. Фото: Новини.LIVE

"Ориентировочно 50 тысяч львовян находятся сегодня на фронте и после возвращения для них будут стоять вопросы реабилитации, трудоустройства и различных услуг. Потому что человек, который провел 2 или 3 года на войне — это совсем другой взгляд на мир", — рассказал мэр Львова.

Центр предоставления услуг УБД во Львове. Фото: Новини.LIVE

Он расположен на улице Выговского, 32.

Напомним, Львовский горсовет решил выделить 100 миллионов гривен из бюджета на проект с благотворительным фондом "Вернись живым".

Также Садовый сообщил, что около 50 тысяч жителей города принимают участие в боевых действиях.