Во Львове открыли центр поддержки ветеранов — Садовый рассказал детали

Во Львове открыли центр услуг УБД — детали от Садового
Во Львове открыли новый центр предоставления услуг для участников боевых действий. Мэр города Андрей Садовый заявил, что здесь с ветераном будет говорить такой же ветеран.
Об этом Андрей Садовый сказал в комментарии Новини.LIVE в четверг, 2 января.
Открытие центра предоставления услуг УБД во Львове
Садовый отметил, что в новом центре военнослужащие смогут получить индивидуальный подход и консультации на реальном опыте других ветеранов.
"Ориентировочно 50 тысяч львовян находятся сегодня на фронте и после возвращения для них будут стоять вопросы реабилитации, трудоустройства и различных услуг. Потому что человек, который провел 2 или 3 года на войне — это совсем другой взгляд на мир", — рассказал мэр Львова.
Он расположен на улице Выговского, 32.
Напомним, Львовский горсовет решил выделить 100 миллионов гривен из бюджета на проект с благотворительным фондом "Вернись живым".
Также Садовый сообщил, что около 50 тысяч жителей города принимают участие в боевых действиях.
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