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Садовий озвучив суму, яку львів'яни задонатили на потреби ЗСУ

1 січня 2025 15:03
Анастасія Постоєнко - Редактор
Львів виділив 100 млн грн на підтримку ЗСУ
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УНІАН
Анастасія Постоєнко - Редактор

Львівська міська рада ухвалила рішення спрямувати 100 мільйонів гривень з міського бюджету на спільний проєкт із благодійним фондом "Повернись живим". Ця сума становить половину необхідного збору в межах ініціативи, спрямованої на забезпечення бойових підрозділів Збройних сил України.

Про це повідомив під час сесії ради міський голова Андрій Садовий.

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За ці кошти планується закупити техніку, зокрема автомобілі, дрони, системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та інше обладнання для чотирьох бойових бригад ЗСУ.

"Це вже непогане завершення року… Усі кошти підуть на підтримку наших підрозділів. Важливо, що це гроші львівʼян — усіх, хто платить податки. Таким чином, ми закриваємо рік із позначкою 1 мільярд 100 мільйонів гривень на армію. Усім дякую!" — сказав Андрій Садовий.

Спільний збір "Повернись живим" та Львова передбачає загалом суму 200 мільйонів гривень.

Ці кошти підуть на комплексну підтримку чотирьох бригад, які зараз тримають оборону на передовій:

  • 24-та окрема механізована бригада ім. Короля Данила
  • 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада
  • 68-ма окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша
  • 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

За зібрані кошти планується придбати міномети, гранатомети, пікапи, РЕБи, квадрокоптери та інше важливе обладнання.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Садовий назвав кількість львів'ян, які зараз перебувають на фронті.

Також мер Львова висловився щодо ідеї про зниження мобілізаційного віку.

ЗСУ гроші Андрій Садовий донат українські військові

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