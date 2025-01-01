Львов выделил 100 млн грн в поддержку ВСУ

Садовый озвучил сумму, которую львовяне задонатили на нужды ВСУ
Львовский городской совет принял решение направить 100 миллионов гривен из городского бюджета на общий проект с благотворительным фондом "Вернись живым". Эта сумма составляет половину необходимого сбора в рамках инициативы, направленной на обеспечение боевых подразделений Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщил во время сессии совета городской голова Андрей Садовый.
Львовский городской совет передал на ВСУ 100 млн гривен
За эти средства планируется закупить технику, в частности, автомобили, дроны, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другое оборудование для четырех боевых бригад ВСУ.
"Это уже неплохое завершение года… Все средства пойдут в поддержку наших подразделений. Важно, что это деньги львовян — всех, кто платит налоги. Таким образом, мы закрываем год с отметкой 1 миллиард 100 миллионов гривен на армию. Всем спасибо!" — сказал Андрей Садовый.
Совместный сбор "Вернись живым" и Львова предусматривает в общей сложности сумму 200 миллионов гривен.
Эти средства пойдут на комплексную поддержку четырех бригад, которые сейчас держат оборону на передовой:
- 24-я отдельная механизированная бригада им. Короля Даниила
- 80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада
- 68-я отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша
- 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада
За собранные средства планируется приобрести минометы, гранатометы, пикапы, РЭБы, квадрокоптеры и другое важное оборудование.
Напомним, недавно Андрей Садовый назвал количество львовян, которые сейчас находятся на фронте.
Также мэр Львова высказался по поводу идеи о снижении мобилизационного возраста.
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