Львов выделил 100 млн грн в поддержку ВСУ

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УНИАН

Львовский городской совет принял решение направить 100 миллионов гривен из городского бюджета на общий проект с благотворительным фондом "Вернись живым". Эта сумма составляет половину необходимого сбора в рамках инициативы, направленной на обеспечение боевых подразделений Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил во время сессии совета городской голова Андрей Садовый.

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За эти средства планируется закупить технику, в частности, автомобили, дроны, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другое оборудование для четырех боевых бригад ВСУ.

"Это уже неплохое завершение года… Все средства пойдут в поддержку наших подразделений. Важно, что это деньги львовян — всех, кто платит налоги. Таким образом, мы закрываем год с отметкой 1 миллиард 100 миллионов гривен на армию. Всем спасибо!" — сказал Андрей Садовый.

Совместный сбор "Вернись живым" и Львова предусматривает в общей сложности сумму 200 миллионов гривен.

Эти средства пойдут на комплексную поддержку четырех бригад, которые сейчас держат оборону на передовой:

24-я отдельная механизированная бригада им. Короля Даниила

80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада

68-я отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша

128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

За собранные средства планируется приобрести минометы, гранатометы, пикапы, РЭБы, квадрокоптеры и другое важное оборудование.

Напомним, недавно Андрей Садовый назвал количество львовян, которые сейчас находятся на фронте.

Также мэр Львова высказался по поводу идеи о снижении мобилизационного возраста.