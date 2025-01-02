Садовий вважає, що вибори не на часі, та балотуватися не планує

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: РБК-Україна

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що, на його думку, вибори в Україні наразі не на часі. Він також зазначив, що сам не планує балотуватися.

Про це Садовий розповів під час інтерв'ю Суспільному.

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"Я взагалі нікуди не хочу балотуватись. Я не хочу. Я хочу, слухайте, побути з родиною, хоча б якийсь тиждень часу. Розумієте, що я живу в стресі кожного дня. От кожного дня похорон. Кожного дня море форс-мажорів. Обстріли", — повідомив Садовий.

Міський глава додав, що через прильоти та удари по енергетиці вихідні в нього практично відсутні.

За словами Садового, він хоче побути із сім’єю. Він також додав, що після минулих парламентських виборів він склав повноваження керівника партії "Самопоміч".

"Відійшов. Не лізу, не пхаюся. Сьогодні насправді є одна партія — українці. От я б дуже хотів, щоб та партія лишилася й на наступних виборах", — каже міський голова Львова.

Крім того, він наголосив, що питання виборів наразі абсолютно не на часі.

"Я виступаю за єдність, за те, щоб всі були разом і разом відбудували державу, але перше — треба перемогти. А щоб перемогти, боронь Боже, не можна вкидати будь-які меседжі, які ділять людей", — додав мер Львова.

Раніше ми писали, що Садовий повідомив, що близько 50 тисяч львів’ян наразі беруть участь у бойових діях. Він розповів, як мешканці міста допомагають бійцям-землякам на фронті.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Садовий висловився з приводу ідеї зниження мобілізаційного віку.