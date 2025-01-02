Садовый считает, что выборы не ко времени, и баллотироваться не планирует

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: РБК-Украина

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что, по его мнению, выборы в Украине пока не ко времени. Он также отметил, что сам не намерен баллотироваться.

Об этом Садовый рассказал во время интервью Суспільному.

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Садовый не будет баллотироваться

"Я вообще никуда не хочу баллотироваться. Я не хочу. Я хочу, слушайте, побыть с семьей, хотя бы какую-то неделю. Понимаете, что я живу в стрессе каждый день. Вот каждый день похороны. Каждый день море форс-мажоров. Обстрелы", — сообщил Садовый.

Городской глава добавил, что из-за прилетов и удары по энергетике выходные у него практически отсутствуют.

По словам Садового, он хочет побыть с семьей. Он также добавил, что после прошлых парламентских выборов он сложил полномочия руководителя партии "Самопомощь".

"Отошел. Не лезу, не толкаюсь. Сегодня на самом деле есть одна партия — украинцы. Вот я бы очень хотел, чтобы та партия осталась и на следующих выборах", — говорит городской голова Львова.

Кроме того, он подчеркнул, что вопрос выборов пока абсолютно не актуален.

"Я выступаю за единство, за то, чтобы все были вместе и вместе отстроили государство, но первое — надо победить. А чтобы победить, упаси Бог, нельзя вбрасывать какие-либо месседжи, которые делят людей", — добавил мэр Львова.

Ранее мы писали, что Садовый сообщил, что около 50 тысяч львовян участвуют в боевых действиях. Он рассказал, как жители города помогают бойцам-землякам на фронте.

Напомним, недавно Андрей Садовый высказался по поводу идеи снижения мобилизационного возраста.