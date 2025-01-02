Садовый считает, что выборы не ко времени, и баллотироваться не планирует

Садовый сообщил, будет ли баллотироваться на выборах
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что, по его мнению, выборы в Украине пока не ко времени. Он также отметил, что сам не намерен баллотироваться.
Об этом Садовый рассказал во время интервью Суспільному.
Садовый не будет баллотироваться
"Я вообще никуда не хочу баллотироваться. Я не хочу. Я хочу, слушайте, побыть с семьей, хотя бы какую-то неделю. Понимаете, что я живу в стрессе каждый день. Вот каждый день похороны. Каждый день море форс-мажоров. Обстрелы", — сообщил Садовый.
Городской глава добавил, что из-за прилетов и удары по энергетике выходные у него практически отсутствуют.
По словам Садового, он хочет побыть с семьей. Он также добавил, что после прошлых парламентских выборов он сложил полномочия руководителя партии "Самопомощь".
"Отошел. Не лезу, не толкаюсь. Сегодня на самом деле есть одна партия — украинцы. Вот я бы очень хотел, чтобы та партия осталась и на следующих выборах", — говорит городской голова Львова.
Кроме того, он подчеркнул, что вопрос выборов пока абсолютно не актуален.
"Я выступаю за единство, за то, чтобы все были вместе и вместе отстроили государство, но первое — надо победить. А чтобы победить, упаси Бог, нельзя вбрасывать какие-либо месседжи, которые делят людей", — добавил мэр Львова.
Ранее мы писали, что Садовый сообщил, что около 50 тысяч львовян участвуют в боевых действиях. Он рассказал, как жители города помогают бойцам-землякам на фронте.
Напомним, недавно Андрей Садовый высказался по поводу идеи снижения мобилизационного возраста.
Читайте Новини.LIVE!