Андрію Садовому вдається стійко переносити всі випробування долі завдяки особливому характеру, каже дружина

Має особливу силу — дружина Садового описала характер чоловіка
Дружина мера Львова Андрія Садового дала величезне інтерв'ю каналу ТСН, в якому розповіла багато історії з особистого життя очільника міста. В тому числі Катерина Кіт-Садова описала стійкий характер свого чоловіка.
Про це повідомляє ТСН.
Який характер в Андрія Садового
Катерина Кіт-Садова каже, що мер Львова має якусь силу, яка дозволяє йому стоїчно переносити всі виклики долі.
"Часом я дивуюся, він так стоїчно це все переносить. Що, я думаю, та вже дай ти слабину, щоб я могла якось прилинути, якось, знаєте, як робиться у фільмах чи книжках, що притулила, а він там сплакнув чи якось здихнув. Ні. Андрій, ти як? Все добре! Все добре!", — розповіла дружина Садового.
Раніше ми розповідали, чому старші сини мера Львова Андрія Садового та його дружини Катерини Кіт-Садової перебувають за кордоном.
Також ми писали, що Андрій Садовий відвідав багатодітну родину у Львові. Благодійники допомогли побудувати дім для сім'ї. Дев'ятьох дітей взяли під опіку батьки-вихователі, і вони разом проживатимуть у просторій оселі.
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