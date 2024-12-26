Андрію Садовому вдається стійко переносити всі випробування долі завдяки особливому характеру, каже дружина

Андрій Садовий з дружиною. Фото: Instagram/Андрій Садовий

Дружина мера Львова Андрія Садового дала величезне інтерв'ю каналу ТСН, в якому розповіла багато історії з особистого життя очільника міста. В тому числі Катерина Кіт-Садова описала стійкий характер свого чоловіка.

Про це повідомляє ТСН.

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Катерина Кіт-Садова каже, що мер Львова має якусь силу, яка дозволяє йому стоїчно переносити всі виклики долі.

"Часом я дивуюся, він так стоїчно це все переносить. Що, я думаю, та вже дай ти слабину, щоб я могла якось прилинути, якось, знаєте, як робиться у фільмах чи книжках, що притулила, а він там сплакнув чи якось здихнув. Ні. Андрій, ти як? Все добре! Все добре!", — розповіла дружина Садового.

Раніше ми розповідали, чому старші сини мера Львова Андрія Садового та його дружини Катерини Кіт-Садової перебувають за кордоном.

Також ми писали, що Андрій Садовий відвідав багатодітну родину у Львові. Благодійники допомогли побудувати дім для сім'ї. Дев'ятьох дітей взяли під опіку батьки-вихователі, і вони разом проживатимуть у просторій оселі.