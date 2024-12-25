Сини Садового за кордоном — чому вирішили виїхати з України

Катерина Кіт-Садова. Фото: скриншот

Мер Львова Андрій Садовий та його дружина Катерина Кіт-Садова виховують п'ятьох дітей. Старші сини подружжя наразі перебуваються за кордоном. Сама ж сім'я не збиралась виїжджати, навіть після початку повномасштабного вторгнення.

Про це Катерина Кіт-Садова розповіла в інтерв'ю ТСН, яке опублікували в середу, 25 грудня.

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Як зазначила журналістка, старші сини мера Львова наразі навчаються за кордоном. Вони переїхали у Велику Британію. На питання ж про те, чи думала сім'я очільника міста виїжджати після початку повномасштабного вторгнення, Катерина Кіт-Садова відповіла категорично.

"Напевно на третій день війни мені почали дзвонити і питати, чи ми виїжджаємо. В мене питання такого не стояло виїжджати. Абсолютно", — зазначила Кіт-Садова.

Подружжя Садових виховує п'ятьох хлопчиків:

Івана-Павла (2002 року народження),

Тадей-Лука (2004 року народження),

Михайло (2006 року народження),

Йосип (2008 року народження),

Антоній (2011 року народження).

Нагадаємо, Андрій Садовий відвідав багатодітну родину у Львові. Благодійники допомогли побудувати дім для сім'ї. Дев'ятьох дітей взяли під опіку батьки-вихователі і вони разом проживатимуть у просторій оселі.

Мер Львова Андрій Садовий та мер Харкова Ігор Терехов офіційно підписали угоду про співпрацю. Метою об'єднання є спільна робота над залученням міжнародної підтримки для відновлення та розвитку українських громад.