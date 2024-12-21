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Садовий розповів про чудо для сім'ї з дев'ятьма дітьми

21 грудня 2024 09:23
Анастасія Постоєнко - Редактор
Садовий розповів, як родина з дев'ятьма дітьми знайшла дім
Андрій Садовий спілкується з дітьми. Фото: Лвівська міська рада
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Львові благодійники допомогли побудувати дім для багатодітної родини. Дев'ятеро дітей були взяті під опіку батьків-вихователів і вони разом проживатимуть у просторій оселі.

Про це розповів мер Львова Андрій Садовий

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Андрій Садовий розповів про дівчинку Ярину, яка мріяла зустріти Різдво у власному домі разом із братами та сестрами. Минулого року, напередодні свят, вона була дуже засмученою. Її мрію тоді вважали майже неможливою, адже знайти сім'ю, яка погодиться взяти під опіку одразу дев'ять рідних між собою дітей, здавалося надзвичайно складно.

Яринка Львів 9 дітей
Дівчинка Яринка. Фото: ЛМР

Проте сталося диво. Сьогодні Яринка разом із братами та сестрами зустрічає гостей у своєму новому домі. Цю мрію здійснили Олена та Андрій — батьки-вихователі, які вирішили подарувати дітям родинне тепло та любов, прийнявши їх усіх у свою сім'ю.

Садовий діти
Багатодітна сім'я. Фото: ЛМР

Для великої родини місто виділило земельну ділянку, а будинок збудував німецький благодійний фонд "Міст у життя". Тепер цей будинок сімейного типу є найбільшим у Львові за кількістю рідних між собою дітей.

"Батьки-вихователі Олена та Андрій — неймовірні люди. Вони взяли під опіку всіх 9 діток. Уявіть, яке ж велике серце в цих людей. 
Місто виділило землю, а німецький благодійний фонд "Міст у життя" збудував для них будинок. Це найбільший за кількістю рідних між собою діток будинок сімейного типу у Львові", — розповів Андрій Садовий. 

Нагадаємо, нещодавно Андрій Садовий зробив заяву з приводу чуток про забудову парку у Львові. Також мер міста особисто перевірив пандус біля одного з будинків, який став причиною сварки та скандалу між сусідами. 

діти Львів гуманітарна допомога Андрій Садовий батьки

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