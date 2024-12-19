Міськрада Львова перевірила пандус у будинку — Садовий повідомив деталі

Перевірка пандуса. Фото: Telegram/Андрій Садовий

У Львові між мешканцями одного з будинків виникнув скандал через встановлення пандуса біля входу. У четвер, 19 грудня, Уповноважена з питань доступності міської ради Ірина Маруняк здійснила робочий візит на місце.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram.

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Встановлення пандуса в будинку

Так, Маруняк оглянула територію, поспілкувалася з мешканцями та ветераном Сергієм. За результатами перевірки, вимоги доступності дотримані — пандус відповідає технічним стандартам і створить комфортне середовище для всіх жителів будинку.

Пандус. Фото: Telegram/Андрій Садовий

Представниця міськради та мешканці будинку. Фото: Telegram/Андрій Садовий

"Якщо комусь не подобається пандус, його розмір чи наявність, рекомендую сісти в крісло колісне та проїхатися тими пандусами, які ви вважаєте нормальними для себе", — зазначив Садовий.

Мешканці будинку. Фото: Telegram/Андрій Садовий

Він додав, що на цьому конфлікт має бути вичерпано й наголосив, що Львів має бути доступним і дружнім для кожного.

Скриншот допису Садового

Нагадаємо, між мешканцями одного з будинків у Львові сталося непорозуміння через встановлення пандуса для вільного пересування ветерана війни.

Раніше ми писали, що у Львові підписали меморандум про відновлення Музею Романа Шухевича на Білогорщі, який був знищений внаслідок російського удару.